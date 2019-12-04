辭去全國政協委員職務後　劉強東一月內卸任四家公司高管

12月4日報道稱，根據天眼查數據顯示，京東龍雲科技有限公司變更了工商信息，劉強東卸去該公司總經理一職。其助理張雱卸任該公司執行董事，李婭雲卸任該公司監事；新增辛波為執行董事兼總經理，新增繆曉虹為監事，法定代表人由張雱變更為辛波。 媒體梳理發現，劉強東今年已卸任多家企業高管。其中，僅在11月就卸任了4家公司高管。

11月28日，京東龍雲科技有限公司的全資子公司京東鴻雲計算（北京）有限公司也發生了工商信息變更，劉強東卸任該公司經理一職。

同日，江蘇利昇信息科技有限公司發生工商變更，劉強東卸去該公司總經理一職。11月27日，其助理張雱卸任該公司執行董事。同時退出的還有原監事李婭雲，新增王曉鍾、丁永晟為執行董事兼總經理、監事。

劉強東參加2018年全國政協會議。（資料圖片/視覺中國）

11月27日，北京佳康醫藥有限責任公司發生變更，劉強東卸任該公司經理，其助理張雱卸任該公司執行董事。同時退出的還有原監事李婭雲，新增李帥為監事，金恩林為經理兼執行董事。

11月18日，劉強東卸任京東雲計算（北京）有限公司經理一職，其助理張雱卸任該公司執行董事及法定代表人。

而在11月7日，劉強東因「個人原因」，辭去了全國政協委員。官媒並沒有說明他請辭的具體原因。

在稍早前的6月26日，劉強東卸任京東數字科技控股有限公司(京東數科)大股東公司——宿遷東泰錦榮投資管理中心（有限合夥）法定代表人，由京東數科副總裁區力接任。

5月15日，劉強東退出北京京東世紀貿易有限公司控股公司——北京翠宮飯店有限公司經理一職，張雱卸任法定代表人，同時退出執行董事一職。