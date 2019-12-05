【貿易戰】特朗普稱不介意大選後簽協議　外交部：中方不會設期限

中美正在緊鑼密鼓地籌備第一階段的貿易協議，美國總統特朗普周二（3日）在英國對記者說，中美談判進展很好，但他對於中美協議不設最後期限，不介意等到2020年大選之後再簽協議。 對此，中國外交部發言人華春瑩周三（4日）在記者會上指出，自從去年3月中美貿易摩擦發生以來，中方沒有講過甚麼時候達成協議，亦不會為達成或不達成協議設定時間期限。

美國總統特朗普12月3日在英國參加北約峰會時向記者談到了中美貿易戰。特朗普的表態似乎暗示談判遇到困難，中美短期內無法達成協議。（AFP）

華春瑩說，不斷對外放風「要達成協議了」、「沒有達成協議」、「希望甚麼時候達成協議」，或者「我想達成協議」、「我不想達成協議」，這些全是美方說的話，中方沒有說過。

她指出，中方在經貿問題上的立場一貫、明確，且非常清晰、有高度共識。中方相信，打貿易戰不符合任何一方利益。在全球化背景下，中美利益交融深厚，中美合作對世界經濟復甦增長至關重要。不僅是中美兩國人民，一些國際金融組織和全世界都希望中美能夠通過磋商達成一個互利共贏的協議，能夠為世界經濟復甦增長作出貢獻，這符合兩國人民的願望和期待。

她續指，如果正常正當的願望不能得到滿足，如果面臨單邊主義、保護主義和貿易霸凌主義的欺壓，中方別無選擇，必須要採取堅決果斷的措施捍衛我們正當合法的權益。中方的態度是，磋商必須基於平等和相互尊重，結果必須是互利共贏、為雙方所接受的，希望「美方有些人」能夠更多地去傾聽人民的呼聲。

（外交部）