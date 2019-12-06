農業農村部：生豬生產到2021年恢復正常

近日農業農村部印發《加快生豬生產恢復發展三年行動方案》。方案指出，今年要儘快遏制生豬存欄下滑勢頭，確保年底前止跌回升，確保明年元旦春節和全國「兩會」期間豬肉市場供應基本穩定；確保2020年年底前產能基本恢復到接近常年的水準，2021年恢復正常 。

方案稱，目前，內地生豬生產已出現止降回升的積極變化，但恢復生產發展保障市場供給仍面臨不少困難和挑戰，任務十分艱巨。

方案稱，生產恢復目標是，今年要儘快遏制生豬存欄下滑勢頭，確保年底前止跌回升，確保明年元旦春節和全國兩會期間豬肉市場供應基本穩定；確保2020年年底前產能基本恢復到接近常年的水準，2021年恢復正常。

重慶一農貿市場內一家售賣豬肉的攤位。（中新社）

方案指，產銷平衡總體要求：遼寧、吉林、黑龍江、河北、安徽、河南、山東、江西、湖南、湖北、廣西為生豬及產品調出區，要為全國穩產保供大局作出貢獻，實現穩產增產；天津、江蘇、浙江、廣東、福建為主銷區，自給率要達到並保持在70%左右；北京、上海等特大城市要通過跨區合作建立養殖基地等方式保證掌控豬源達到消費需求的70%；內蒙古、山西、海南、四川、重慶、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆為產銷平衡區，要確保做到基本自給。

方案提出，各地要落實生豬規模化養殖場建設補助項目，加大農機購置補貼支持力度，保障養殖用地，落實財政支持項目，加大金融保險支持，繼續開展生豬養殖標準化示範創建活動，幫扶中小養殖戶恢復生產等。

方案還提出，各地要開展禁養區清理工作，對對打著環保名義搞「無豬市」「無豬縣」的，一律責令整改；要加強非洲豬瘟等重大動物疫病防控，支援有條件的地區和企業建設無疫區和無疫社區；要建立完善動物防疫風險管理制度和標準體系，及時規範處置新發疫情，及時兌付非洲豬瘟強制撲殺補助；要壓實養殖場戶防疫主體責任，支援第三方檢測監測和養殖加工企業自檢，發展專業化社會化動物防疫服務組織；要規範疫情報告。