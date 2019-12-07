【廣州地陷】被困3人失聯7日　官方通報救援進展並成立事故調查組

廣州地鐵十一號線沙河站施工區域，周日（1日）早上9時許發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困。 事發至今已進入第7天，官方周六（7日）舉行地鐵塌陷事故第三場記者會，通報救援進展稱，目前已初步確定失聯車輛的區域。

廣州地鐵地盤出現路陷，形成一個大坑。（廣州交警）

根據第一線的救援負責人介紹，廣州大道北發生地陷以來，按照權威專家的意見，塌陷處的地下水量大，擴大搜尋範圍。為快速準確搜尋失聯人員，使用聲呐法等多重手段，近幾日，現場指揮部投入1500餘人次開展搜尋工作，已初步確定失聯車輛的區域。

施工方代表回應救援前線最大的困難時表示，目前塌陷區域形態複雜，塌陷體的坡度陡峭，地下水豐富、水位高，沙塵的厚度重，為救援帶來的極大困難。

而為了進一步加快搜尋進度，專家組經過反復論證和審查，一致同意增加地下全回轉咬合樁結構，即從地面向下施工連續的鋼筋混凝土牆，形成擋土止水的結構後，再進一步實施搜尋。此外，也會將影響搜尋的地下220KV高壓電纜、直徑1.2米的供水管、直徑0.3米的燃氣管等管線遷改至搜尋範圍以外。供水管已於6日完成遷改並恢復供水，燃氣管預計於8日中午完成遷改，高壓電纜正在遷改中。

官方通報救援進展。（南方＋）

據悉，目前大型施工設備已經進場，開始圍護結構的槽壁加固工作。有關負責人表示，搜尋工作仍然面臨很大的困難，但無論遇到多大困難，其公司及有關各方都將盡一切努力、不惜一切代價，全力以赴搜尋失聯人員。

此外，廣州地鐵集團代表在記者會上表示，目前市政府已經成立事故調查組，事故調查工作已經展開，並進入現場進行搜集工作。

（南方都市報）