負責人微信發命令漏傳　北京鐵路局兩員工凌晨施工遭高鐵撞死

12月6日（上周五）凌晨，北京鐵路局天津電務段兩名正在上線施工的職工被高鐵列車撞軋身亡。目前，天津電務段段長和書記已被免職。

據中國交通廣播官網微博12月8日（周日）報道，北京鐵路局相關知情人士透露，該次列車在事發時並未載客。各單位已開會通報了相關情況：因為相關作業負責人沒有嚴格遵守操作流程和安全制度導致了事故的發生。

該知情人士表示，上級的作業命令都是用系統層層傳遞的，但該車間內的一名幹部用微信群發送推遲上線作業時間命令後，沒有確認作業班組回覆命令，導致了命令漏傳。

涉事的G383次列車是北京南站開往吉林站，採用的是中國和諧號CRH380B型動車組。（微博@確認信號）

據悉，兩名在事故中死亡的天津電務段工作人員年齡為49歲和27歲。目前，天津電務段段長和書記已被免職，天津客運段、工務段、電務段等有關部門也均開始強化工作安全培訓，事故還在深入調查。

按照鐵路有關規定，火車行車途中發生碾壓事故後，要馬上停車並及時通知相關部門妥當處理遇難者屍體，避免屍體殘骸被行駛中的火車捲走並撒落在人群密集區域。

事故發生後，北京鐵路局第一時間啟動緊急預案，並連續召開電話會議，強調安全。12月7日（上周六），北京鐵路局對此次事件進行了內部通報。通報內文措辭嚴厲，並強調事故調查還在繼續，後期依據調查結果繼續進行追責。

檢修師夜間檢修動車。(資料圖片/北京鐵路局官方微信）

目前，北京鐵路局尚未向社會公布此次事故。根據《鐵路交通事故應急救援和調查處理條例》第三十一條規定：鐵路事故的處理情況，除依法應當保密的外，應當由組織事故調查組的機關或者鐵路管理機構向社會公布。

據了解，涉事的G383次列車是北京南站開往吉林站，採用的是CRH380B型動車組。全列車共8節車廂，全列車定員551人。G383次每天7時30分由北京南站始發，最終在14時53分到達吉林站。