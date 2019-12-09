美防長指控中國軍費增加　外交部：奉勸美方摒棄冷戰零和思維

針對美國防部長指控中國軍費增加一事，中國外交部奉勸美方摒棄過時的冷戰零和思維，不要再到處尋找和製造敵人。

在今天（9日）中國外交部例行記者會上，有記者提問，美國防部長埃斯珀（Mark Esper）近日發表演講時表示，修正主義大國俄羅斯、中國正尋求對小國經濟和安全決策的否決權。中國年度軍費增至2002年的3倍，估計接近2,500億美元。中國繼續侵犯印泰國家主權，儘管中東面臨安全威脅增多，他仍擬將美軍事重心轉移至同中俄競爭。問及中方對此有何評論。

此前，據德媒報道，中國軍費開始呈現放緩趨勢。（VCG）

外交部發言人華春瑩在回應上述問詢時指出，公開資料顯示美國2019年軍費預算超過7,160億美元，是2002年軍費的2倍多，佔世界軍費總開支的40%以上，相當於美國後面9個國家軍費開支的總和。

美國2019年國防預算佔GDP的3.5%，而中國近30年每年國防開支佔GDP比例不到2% ，不僅低於世界主要國家，也低於2.6%的世界平均水平。華春瑩稱，中國人均軍費支出則更低，僅佔美國的1/22，英國的1/9，日本的1/5 。

同時，華春瑩還指出，美國在全世界擁有數百個軍事基地，在建國240多年曆史中僅有16年沒有打過仗。美國強行推行「政權更迭」、煽動「顏色革命」，動輒極限施壓，造成了多少地區動和造成多少人民苦難，伊拉克、阿富汗、敘利亞、委內瑞拉等例子數不勝數。

華春瑩強調，中國堅持走和平發展道路、奉行防禦性國防政策。中國國防力量的發展，是維護自身國家家和發展利益的需要，也是維護國際和地區和平與安全的需要。

華春瑩最後還奉勸美方摒棄過時的冷戰零和思維，不要到處尋找和製造敵人。

埃斯珀出席加州列根總統圖書館舉行的國防論壇中，表示美國將把軍事重點轉移至與中俄競爭。（Reuters）

據悉，美國防部長埃斯珀12月7日表示，將計劃把美軍的重點從中東轉移至與中國及俄羅斯競爭。

埃斯珀是在出席加州列根總統圖書館舉行的「列根國防論壇」中，就戰略目標與重點發表演說時作出上述表態。

埃斯珀表示他會繼承前任防長馬蒂斯（Jim Mattis）的方針，但因應中俄局勢發展，埃斯珀稱將把美軍的重點從中東轉移至與中國及俄羅斯競爭。

埃斯珀形容中國及俄羅斯是「修正主義強權」，企圖在一些小國中增強影響力，對國防及經濟擁有「否決權」。

值得一提的是，埃斯珀在12月6日時曾表示，要由中東將資源轉移到中俄並非容易，會研究如何再平衡在各個地區的軍力。