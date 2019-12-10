自曝披露24頁涉疆機密文件　維吾爾女子稱受死亡威脅

據《紐約時報》9日報導，一名住在荷蘭的名為阿西耶·阿卜杜拉赫卜（Asiye Abdulaheb）的維吾爾女性12月7日表示，是她幫助公開了中國政府的秘密文件，這些文件揭示了北京如何管理新疆再教育營。 阿卜杜拉赫卜稱，在公佈了前述文件後，她受到了死亡威脅。

46歲的阿西耶·阿卜杜拉赫卜在電話採訪中說，她與上個月西方新聞媒體發表的24頁文件有關，之所以現在站出來是為了保護自己和家人免遭報復。

阿西耶·阿卜杜拉赫卜（Asiye Abdulaheb）。（紐約時報）

阿卜杜拉赫卜說，今年6月，有人以電子方式將24頁的中國內部文件發給她。「我收到文件一看，認定它們非常重要，」她說。「我認為最好的辦法是將它們公開。」

她在Twitter上發了一頁文檔的屏幕截圖，希望引起人們關注之後，德國的新疆問題研究員鄭國恩（Adrian Zenz）和另一位研究該地區的專家聯絡了她。她說，他們隨後為她聯繫了一名記者。此後，國際調查記者同盟與包括《紐約時報》等17家組織聯手，根據這份24頁的文件發表文章揭示有關再教育營的發現。

在該報道刊發前一週，《紐約時報》發表了基於403頁文件的報道，這些文件揭示了新疆再教育營的情況。這兩次曝光加劇了國際社會的討論。

阿卜杜拉赫卜表示，自從6月發佈有部分文件的Twitter後，她的幾個社交媒體賬戶和一個Hotmail賬戶遭到黑客入侵。她說她還在Facebook Messenger上收到過一條維語信息說：「再不收手，你會被切成碎塊扔在你家門口的黑色垃圾桶裏。」

她還說，在她的丈夫於9月中旬去了一趟迪拜返。在那次旅行中，中國的國家安全人員告訴了他有關文件的事情，並詢問了阿卜杜拉赫卜的情況，還試圖招募他來監視她。

「我認為這件事必須公開，」她說。「中國警方肯定會找到我們。迪拜的那些人告訴我的前夫，『我們知道你們所有的事情。我們在荷蘭有很多人。』」

在採訪中，她拒絕解釋是誰給了她這些文件。她說，中國官員想知道是誰把那批材料交給她的。

不過，對此，中國官媒《環球時報》發表評論表示，阿卜杜拉赫卜的故事非常符合西方輿論場對「專制中國」的想象，但這個故事經不起質問和推敲。

環球時報說，在開放的互聯網上如何能斷定她收到的威脅時來自中國情報機構並且是嚴肅認真的？互聯網上有各種各樣的人和力量，他們出於各種目的都可能發一條那樣的信息。

環球時報稱，這名女士認為自己的身份越公開，她就越安全，這個邏輯是有嚴重漏洞的，而且有可能對她是危險的。因為她在西方越出名，越是形成中國政府想危害她人身安全的輿論想象，對於希望通過製造她遭到人身攻擊來嫁禍中國政府的那些黑暗力量，就越有誘惑力。