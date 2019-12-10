浙江落馬廳官妄議八項規定　曾公款買1470瓶白酒4年喝光

12月9日，浙江省紀委監委發佈《警鐘長鳴》專題片，片中披露了落馬廳官何炳榮從事迷信活動、妄議中央八項規定等問題，還指他2017年以照顧家人為由提前退休。

影片指，2017年8月，嘉興市委原常委、嘉興經濟技術開發區、嘉興現代服務業集聚區、嘉興國際商務區党工委原書記何炳榮與嘉興一家企業約定退休後到該企業工作並領取高額薪酬，在辦好退休手續之後，搖身一變，成了「企業高管」。

而在何炳榮申請提前退休的報告中，他表示，其家屬在今年上半年通過檢查發現患有癌症，需要有人進行專門照顧和陪伴，孫子的上下學接送遇到了困難。

然而在退休14個月後，何炳榮被中紀委查處。

何炳榮家中的佛龕。（網絡圖片）

影片中提到，2013年初至2017年8月，何炳榮多次違規要求下屬用公款購買國窖1573高檔酒水共計1470瓶，以宴請客商為名，毫無顧忌超標準上菜、用酒，至2017年何炳榮退休，1470瓶庫存的國窖1573已經全部喝光。

紀錄片稱，何炳榮對八項規定不滿，曾稱「開發區是一個特殊的區域，不接待好客人怎麼做招商引資？接待標準低不喝一點酒，吃飯沒氛圍，怎麼去聯絡感情，吸引項目？」

此外，影片還曝光了何炳榮家中的佛龕。據稱，在感覺自己被調查後，何炳榮曾邀請風水大師到家裏看風水。

2019年5月，何炳榮被開除黨籍。通報提到，他「妄議黨中央大政方針」「參加迷信活動」「違規參加公款支付的娛樂活動」等。

2019年10月12日，61歲的何炳榮獲刑九年六個月。

法院指，1998年至2017年，何炳榮利用擔任桐鄉市副市長、嘉興市委常委、嘉興經濟技術開發區黨工委書記等職務便利，為他人在企業經營、項目承接、工程推進等事項上謀取利益，非法收受或索取他人財物，共計價值655萬餘元人民幣。