甘肅一圖書館當街焚書引熱議　官方回應稱將處理當事人

甘肅慶陽市鎮原縣圖書館近日在門口高調「焚書」，引發社會輿論關注。對此，甘肅鎮原縣官方回應稱，將對當事人嚴肅追責。

12月9日，甘肅鎮原縣官網發佈了情況通報。

通報稱，焚書事情發生後，縣委縣政府對縣圖書館處理盜版非法出版物的不當行為提出了嚴厲批評，對當事人將進行深入調查並嚴肅追責。下一步，全縣圖書館系統要進一步加強管理，規範程序，強化措施，汲取教訓，引以為戒，依法依規處理各項事務，避免此類事件再次發生。

此前12月8日，一篇題為《鎮原縣圖書館組織開展館藏出版物清查下架和集中銷燬活動》的文章在網絡被轉載。該文章是於今年10月22日刊發於甘肅省鎮原縣政府官網，文章內容稱，該縣圖書館近期組織對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容作全面清查下架和迅速銷燬。

而文章配圖則是兩名女性工作人員在圖書館門前的過道焚燒書籍。

據鎮原縣官網此前署名報道，為充分發揮圖書館在社會主流意識形態傳播的主陣地作用，近期，鎮原縣圖書館組織對館藏資源中社會捐贈的非法出版物、宗教類出版物，特別是對含有傾向性的文章書籍、圖片書刊和影像資料等內容作全面清查下架和迅速銷燬。報道稱，本次焚燒活動由鎮原縣文旅局分管領導親自到館督查。

隨後，鎮原縣圖書館的這一官方報道，已在官網刪除。

以往中國官方銷燬禁書多是切成碎紙化成紙漿，直接將書籍燒燬的行為並以照片方式公開屬極為罕見。