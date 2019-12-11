央視與孩之寶合作拍動畫：《哪吒與變形金剛》形象發佈

國產動畫電影《哪吒之魔童降世》，票房早前大收近50億人民幣，衝上中國電影票房榜第二位。而另一部與哪吒有關的影視作品亦將與觀眾見面。12月11日，由央視動畫與孩之寶國際有限公司攜手打造的大型動畫系列片《哪吒與變形金剛》首發海報和先行版預告片。

央視動畫方面表示，《哪吒與變形金剛》以中國著名動畫形象「哪吒」與國際知名動漫品牌「變形金剛」為主要角色，生動講述了正義勇敢的小英雄哪吒和小夥伴們與變形金剛共同攜手，不畏艱難險阻，共同戰勝邪惡，得到了變形金剛的欽佩的故事。

央視動畫指，該片「彰顯了中國武術在中國傳統文化中的價值，展現了中國優秀傳統文化的博大精深與包容開放，體現了正義勇敢、仁義善良、自強不息、積極樂觀、開放包容的中國精神。同時，片中日新月異的中國新科技讓變形金剛們為之讚歎，彰顯了新時代生機勃勃的中國風貌和文化自信，弘揚了多元平等、開放互鑒、創新發展的新時代中國文明價值觀」。

內地上世紀九十年代市面上曾出現過「哪吒大戰變形金剛」的讀物。（網絡圖片）

中央電視台於 2017 年曾表示，這次合作乃中美動畫合作的里程碑。如今兩年過去，影片終於要和觀眾見面，不過變形金剛如何揉合神話，實在超乎想像。本次動畫片形象發布後，網民多表示驚訝，有網民大呼，小時後路邊攤的垃圾圖畫書終於拍出電影來了！也有網民嘲諷：下一次是不是要拍林黛玉大戰伏地魔？