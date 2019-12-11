陝西省委原書記趙正永外甥獲刑9年　曾用茅台酒箱裝200萬現金行賄

近期，中國陝西官場再有兩名官員獲刑。其中一名官員因是「陝西虎」趙正永的外甥，因此審判細節格外受到外界矚目。

據內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號「政治圈」11日報道稱，10日，陝西省委原常委、秘書長錢引安獲刑14年，法院稱他「對查辦其他重大案件起關鍵作用」。同日，陝西還有一個備受關注的官員獲刑，他就是陝西省委原書記趙正永外甥胡傳祥。

通報顯示，胡傳祥曾拉幫結派、搞小圈子，偽造、銷毀、隱匿證據，訂立攻守同盟，對抗組織審查；設立豪華私人會所；洩漏案情，違規私自留存案件線索等，胡傳祥前後17次共行賄了2,500萬元（人民幣．下同），曾用茅台酒箱子裝200萬元現金行賄。

中共反腐力度不減。（VCG）

公開資料顯示，胡傳祥，男，漢族，1967年5月出生，今年52歲，安徽滁州人。他在紀檢系統工作多年，擔任過陝西省紀委、省監察廳第二紀檢監察室副處級紀檢監察員，漢中市紀委副書記兼漢台區委常委、紀委書記。2013年4月任陝西省紀委、省監察廳、省預防腐敗局預防腐敗室主任（正處級），兩年後晉升副廳級。

據內媒《財經》雜誌報道稱，他是陝西省委原書記趙正永的外甥。

趙正永，男，漢族，1951年3月生，安徽馬鞍山人，中央黨校研究生學歷。趙正永早年曾在安徽省任職多年。2001年，時任安徽省委政法委書記，省公安廳廳長的趙正永赴陝西履職，任陝西省委常委、政法委書記。從2001年至2016年，趙正永在陝西工作了15年，期間於2012年12月官至陝西省委書記。2016年4月，趙正永履新第十二屆全國人大內司委副主任委員（至2018年3月），2019年1月，趙正永落馬。

胡傳祥被「雙開」後，陝西省紀委監委發布了《關於全省紀檢監察系統開展胡傳祥嚴重違紀違法案警示教育活動通知》，之後警示活動陸續展開。法院判決，胡傳祥犯行賄罪、貪污罪，數罪並罰判處有期徒刑9年，並處罰金320萬元。他前後17次共行賄了2,500萬元。

2010年至2014年期間，胡傳祥為謀取非法利益通過天地源股份有限公司原總裁李炳茂（獲刑12年）、原副總裁馬小峰（獲刑8年）違規將西安天地源房地產開發有限公司及天地源股份有限公司西安置業分公司開發的四棟樓位先後轉讓給其控制的西安鼎盛實業有限公司等四公司。

胡傳祥為感謝兩人的幫助，自2012年至2017年間，先後13次送給李炳茂共計2,000萬元。2015年至2016年，先後4次送給馬小峰共計500萬元。

據李炳茂此前供述，他在擔任總裁期間，曾幫胡傳祥在西安天地源房地產開發有限公司先後買了四個樓位。胡傳祥曾用茅台酒箱子裝錢行賄。

據馬小峰稱，「2016年6、7月份一天晚上，天剛黑，胡傳祥打電話讓我到蘭亭坊小區南門口，見面聊了幾句後，胡傳祥打開車後備箱指着兩個紙箱，讓我把箱子抱到自己車上，胡傳祥說這是給我的200萬元，我說自己有錢，不需要這樣，胡傳祥堅持讓我收下。同樣的兩個箱子是茅台酒箱子，用透明膠帶封着，我將錢拿回了家，兩個箱子各裝100萬元，都是百元人民幣，10萬元人民幣一捆，每箱10捆。」

此外，胡傳祥還犯了貪污罪。2012年至2013年期間，胡傳祥任漢中市漢台區委常委、紀委書記期間，利用職務上的便利，指使財務人員將其個人花費合計26.192萬元以公務開支名義在單位報銷，騙取公共財物，據為己有。