改毛像製「文革風」海報被指影響惡劣　CBA球隊遭重罰一百萬

中國職業籃球聯賽（CBA）於12月12日開出史上最嚴罰單，浙江廣廈隊因在賽前發佈海報出現「嚴重不當信息」，遭重罰一百萬元人民幣。

綜合媒體報道，浙江廣廈男籃官微於12月12日9時11分在微博發佈新聞「今日19：35 廣廈VS.八一，紅色精神永流傳」，信息下還配有一張「文革風」的畫像，內有文字「落後要捱打」。

不過，這張典畫像中的頭像不是毛澤東的頭像，而被改為浙江廣廈隊的Logo獅子頭，頭像下用繁體字寫着浙江廣廈，5名男籃隊員皆戴上紅領巾。

這則試圖用「紅色」激勵隊友的微博引發爭議，有聲音指，此舉涉嫌侮辱前領導人，不妥。隨即浙江廣廈隊官微刪除這條微博。

12日下午，CBA公布處罰函，指浙江廣廈隊海報出現「嚴重不當信息」，造成「極其惡劣的社會影響」，對該隊直接責任人處以終身禁止參加CBA聯賽相關工作的處罰，並處以取消本賽季評優資格、罰款一百萬元的處罰。

處罰函最後呼籲各球隊「弘揚社會主義核心價值觀」，推廣正能量。

收到重磅罰單後，浙江廣廈隊隨即發表致歉聲明稱，由於設計、審核人員的嚴重疏忽，對公眾情感造成了傷害，向八一隊、CBA及球迷致歉並將深刻反思。

聲明還稱，已嚴肅處理相關責任人、開除設計審核人員、責令宣傳部門整改等，並接受CBA做出的一切處罰。