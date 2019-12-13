美助理國務卿指中國以惡意回應善意　外交部：沒感受到美國善意

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）此前表示，中方持續以惡意回應美方善意，美國對此十分失望。對此，外交部發言人華春瑩13日表示，此種說法不符合事實，中方並沒有感受到美方的善意。

13日中國外交部記者會上，有記者提問，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）12月12日在美國智庫國際戰略研究中心發表演講，稱美方為中國近幾十年來的發展提供了巨大的幫助，美方對中方以持續的惡意來回應美方的善意感到失望，中方對此有何評論？

華春瑩稱，中方完全不能同意他的觀點。史達偉的說法不符合事實，企圖以此為美國現行的對華錯誤政策證明，也是說不通的。

華春瑩指出，中國所取得的偉大成就是中國人民用自己的勤勞和智慧幹出來的，不是靠任何人施捨的；中美合作是互惠互利的，不是單向的。中美建交給中美兩國和兩國人民都帶來了巨大的好處，美國也從中受益匪淺。

對於史達偉多次提到美方的「善意」，華春瑩指出，當美方在經貿科技人員交往等領域接連對中國無端設限和打壓的時候，中方並沒有感受到美方的善意；當美方在香港、台灣、新疆、西藏人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上蓄意抹黑攻擊中國的時候，中方絲毫沒有感受到美方的善意；當美方在各種場合不遺餘力的詆譭中國的社會制度，發展道路以及同其他國家的互利合作，給中國扣上種種莫須有的罪名的時候，中方更是沒有感受到美方的善意。

華春瑩同時強調，對於那些損害中國主權安全發展利益的錯誤的言行，中方當然要予以堅決有力的回應。

華春瑩再指，當前中美關係面臨嚴重的困難和挑戰，說到底是美方不能客觀理性的看待中國，不能正視和適應中國的快速發展。如果美方真心的希望發展良好豐富和互利的中美關係，就應該言行一致，而不是說一套做一套。

負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿史達偉。（網絡圖片）

早前，負責東亞和太平洋事務的美國助理國務卿史達偉12日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心發表演講時稱，特朗普政府對華競爭姿態不是中國所稱的要壓制中國，而是源於對中國的失望。

史達偉演講中回顧美中關係，舉例說明美國政府如何向中國釋放善意，幫助中國發展，強調這是為了「實事求是」，陳述事實，駁斥一些錯誤的說法，尤其是中國所宣傳的，華盛頓近來對北京的競爭姿態，是源於美國長期以來對中國的敵視，或者是為了「遏制中國」（keep China down）。

史達偉還表示，「中華人民共和國40年前改革開放時，美國伸出了雙手與友誼。但現在他們決定用這樣咄咄逼人和一貫的惡意來回報我們的善意。」