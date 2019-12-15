國務院扶貧辦：今年減貧將超1千萬人　95%以上貧困人口可脫貧

據新華社報道，國務院扶貧辦主任劉永富今天（15日）在中國扶貧志願服務促進會一屆四次會員代表大會上表示，預計2019年中國減貧人口將超1千萬，截至今年底，95%以上的貧困人口可以脫貧，90%以上的貧困縣可以從貧困縣名單中除名。

中國貧困戶脫貧被視為重要課題。（資料圖片）

劉永富表示，目前雖然剩餘貧困人口數量不多，但深度貧困地區攻堅任務依然艱巨，也是主攻的重點，這些地區有的「三保障」（義務教育、基本醫療、住房安全）和飲水安全問題還沒有完全解決，有的基礎設施和產業發展基礎薄弱，有的內生動力不足等，在鞏固脫貧成果、防止返貧方面的任務還十分艱巨。

據悉，在本月12日剛結束的中央經濟工作會議上，精準脫貧與防範化解重大風險和污染防治，被列為中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段後，必須邁過的三道關口，也是明年要堅決打贏的「三大攻堅戰」。

在剛結束的中央經濟工作會議上，精準脫貧入列明年要堅決打贏的「三大攻堅戰」之一。（資料圖片）

劉永富表示，明年是脫貧攻堅戰的收官之年，要確保脫貧攻堅任務如期全面完成，集中兵力打好深度貧困殲滅戰。下一步，要加快「三區三州」等深度貧困地區脫貧；建立防貧監測預警機制和穩定脫貧長效機制，鞏固脫貧成果防止返貧；深化東西部扶貧協作和定點扶貧，助力西部地區產業發展；組織開展脫貧攻堅「回頭看」工作，查遺補漏，及時發現和解決問題。同時也要探索打贏脫貧攻堅戰以後，如何解決相對貧困的問題。

「三區三州」的「三區」是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏區，「三州」是指甘肅的臨夏州、四川的涼山州和雲南的怒江州，是國家層面的深度貧困地區。 「三區三州」

劉永富說，脫貧攻堅不僅是政府的責任，也是全社會共同的任務，需要發揮社會組織的積極作用，也需要廣大會員及社會力量共同努力。因此，要將資源和項目向深度貧困地區匯聚，聚焦特殊困難群體，因戶因人設計實施攻堅項目，精準發力，有的放矢。要聚合社會資源，讓社會扶貧人人皆願為、人人皆可為。

（綜合報道）