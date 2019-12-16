北大女生疑遭男友精神虐待服藥自殺　傳官方發禁令查刪相關消息

北京大學學生會副主席牟林翰被指長期精神虐待逼死女友包麗的更多內情近日曝光。外界質疑牟林翰既有父親餘蔭，又擁有外國國籍，並暗示他透過特權進入北大。最終導致包麗自殺並導致腦死亡，該事在各大社交媒體上引發軒然大波。 就在網民輿論一片「討伐」聲中，有傳官方下達禁令，禁止媒體追踪報導，同時全網查刪相關訊息。

網上傳出北京大學黨委宣傳部發給北大學生短信，要學生「保持泠靜」，不要「輕率」發表言論。如發現媒體記者， 要及時上報。（微博）

有消息指，內地媒體在12月12日晚些時候很快接到中宣部禁令，媒體不得報導此事。

北大招生辦在回應某媒體採訪時，也以只能由宣傳部統一回復為由，拒絕接受採訪。同時網絡的相關訊息也被網管辦嚴令查刪。 另外，網上傳出北京大學黨委宣傳部發給北大學生短信，要學生「保持泠靜」，不要「輕率」發表言論。如發現媒體記者， 要及時上報。

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12月12日，內媒《南方週末》發表一篇題為「『不寒而慄』的愛情：北大自殺女生的聊天記錄」的報導，講述北大法學院女生包麗疑受學長男友、北大政管學院學生牟林翰長期的「精神控制」。10月9日，服藥自殺陷入昏迷後，就再沒能醒來。一個多月前，醫生向家人宣布其「腦死亡」。

兩人的聊天記錄顯示，牟林翰以包麗有過戀愛經歷，不是處女為由，不斷對其精神虐待，包括提出拍裸照、包麗懷孕後迫她流產，又要求她留下病歷單、做絕育手術等，包麗最終不堪重負而選擇自殺。

報道稱，11月7日，包麗母親查看女兒與男友牟林翰的微信聊天記錄，認為找到女兒輕生的真相：男友責怪女兒不是處女；女兒將男友微信備註名改為「主人」；男友讓女兒在身上紋「我是牟林翰的狗」；男友同意分手，但前提是女兒去做絕育手術，並孤獨終老，不找任何男生。

牟林翰被指用極端手段精神控製女友，並致其死亡。（微博@容操燕）

據《澎湃新聞》稱，牟林翰在最新回應中指，包麗自殺後，已接受過警方的問詢，強調警方已經結案。他不認為自己的行為是對女友精神控制，「我不明白什麼是精神控制」。

牟林翰自稱和女友戀愛一年，也曾見過包麗的母親。網絡有關的質疑是對他的惡意揣測。他還說，作為男友，女友自殺跟他有一定責任的。對微信聊天記錄，他稱有些離譜。包麗母親則稱，希望牟林翰受到懲罰。