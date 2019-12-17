傳國產航母正式入列命　中國海軍迎來雙航母時代

有消息指，中國首艘國產航母（002型）今天（17日）正式在海南入列，並被命名為「湖南號」，國家主席習近平出席航母成軍儀式。

截至目前，中國官方仍未正式公佈航母入列消息。不過，部分官方背景媒體及社交媒體賬戶則發布了部分暗示性信息，如中國造船工程學會主辦的《艦船知識》雜誌就在今天上午11時許發微博稱：「2019年12月17號，今天是個好日子呀～可能會有重磅好消息喲。」

關於航母命名，此前有多種猜測，如山東號、吉林號等。

目前中國海軍擁有一艘現役航母遼寧號，國產航母服役後，中國海軍航母數量也達到兩艘，中國正式迎來雙航母時代。

有消息稱，國產航母艦長為海軍大校來奕軍。來奕軍曾任海軍嘉興艦副艦長、海軍連雲港號護衛艦艦長，東海艦隊護衛艦第8大隊大隊長，曾榮獲2010年度全軍優秀指揮軍官。而遼寧艦自服役至今共有兩位艦長，分別為前任張崢和現任劉喆。

有網民注意到，12月17日在中國海軍史上亦是個重要日子：1888年12月17日，北洋水師在山東威海衛劉公島正式成立，同日頒佈施行《北洋海軍章程》。

據悉，習近平之後將北上，赴澳門參加慶祝回歸20周年大會，以及澳門新一屆特區政府就職儀式，並視察當地。