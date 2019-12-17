王以志任雲南迪慶州州委書記　13歲參加工作

12月16日，中共雲南省委組織部副部長李興華在雲南迪慶州州委會上宣布，王以志任迪慶州委委員、常委、書記。此外，顧琨任雲南省委統戰部副部長，免去中共迪慶州委書記、常委、委員職務，免去迪慶州人大常委會主任職務。

官方履歷顯示，王以志出生於1966年6月，1979年12月參加工作，時年13歲。

王以志曾長期任職於祥雲縣，2004年後歷任劍川縣長、縣委書記，大理州委常委、宣傳部長，大理州委常委、常務副州長等職。2010年至2011年，他還曾在中宣部宣教局掛職副局長。

2015年7月，王以志被任命為雲南省政府副秘書長。2017年，王以志任雲南省安全生產監督管理局局長、黨組書記，2018年機構改革後，他任雲南省應急管理廳廳長、黨組書記，至今次調整。

此次由迪慶州委書記調任雲南省委統戰部副部長、保留正廳級待遇的顧琨，出生於1968年2月，比王以志小兩歲。

顧琨長期任職於曲靖市，曾任曲靖市委常委、統戰部部長，2015年調任迪慶州委副書記，2016年4月任迪慶州委書記。他還是中共十九大代表。在12月16日迪慶州召開的幹部大會上，顧琨沒有參加。

值得注意的是，這是繼德宏州委書記後，雲南近期調整的第二個地市州委書記。

在今年10月，原任雲南省政府國有資產監督管理委員會主任、黨委書記的趙剛，調任德宏州委書記；原任德宏州委書記王俊強調任雲南省財經委辦公室副主任，今年11月21日被查。