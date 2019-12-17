中國旅行團加拿大遇車禍致3死23傷　家屬及生還者索賠5億加元

去年（2018年）6月，加拿大安大略省一輛載有35名中國遊客的旅遊巴，在普雷斯科特市（Prescott）401公路失控撞到路邊岩石，釀成3名乘客死亡，23人受傷。 事隔一年許，23名傷者連同16名死傷者家屬，入稟當地法院索償5億加元（約29.5億港元）。

車禍致3死23傷。（資料圖片）

綜合傳媒報道，事件發生於2018年6月4日下午，一輛載有37人旅遊巴正沿著401號公路往西行，其中35人為中國遊客，另外兩人是司機和導遊。當駛至普雷斯科特以西時突然失控衝出公路，鏟落路邊碎石路停下，右邊乘客位置車身撞及一道石牆，車頭嚴重損毀。

事件造成車上3名遊客喪生，分別是盧衞平（60歲）、葉雪瑩（57歲）及徐常林（54歲），另有23名乘客受傷。

本月4日，23名乘客和16名死傷者家屬由加拿大渥太華律師行MG Law和多倫多律師行Thomson Rogers代表入禀法院，要求賠償5億加元。訴訟中被列為被告的包括：來自紐約州法拉盛的32歲的旅遊巴司機Jia Qi、經營該旅遊巴的美國旅遊公司Union Tour Express Inc.、安大略省運輸廳、建築公司Cruickshank及鋪路公司Coco Paving。

司機被指撞車前正在發短訊

訴訟聲稱，意外發生前，Jia Qi已接到多宗投訴，這顯示出他是一個不稱職的旅遊巴司機，既缺乏應有技術，也缺乏自律能力，而且意外發生時，他正超速駕駛，同時他當時並非處於適合駕駛的狀態，在撞車時他正在發短訊，而在撞車之前，他也被全球定位系統（GPS）設備分散注意力。

至於針對Union Tours Express Inc。的指控，訴訟指該旅行社疏忽，未有適當培訓司機齊某，同時未有適當檢查旅​​遊巴，以確保旅遊巴安全行駛。把Coco Paving和Cruickshank Construction列作與訟方，原因是在施工過程中，沒有充分確保車輛在該條公路上可以安全行駛，包括缺乏標誌。

訴訟指，作為省府，應該知道現場之間的一段401公路不安全，因為該段路近年發生多宗嚴重交通意外，包括致命的多車相撞意外，還有未能充份監督該兩家承包商，因此安大略省運輸廳也被列作被告。