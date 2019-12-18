【國產航母入列】艦長曾當選全軍優秀指揮軍官　英語能力強

12月17日，中國國產航母山東艦入列，海軍大校軍銜的來奕軍出任山東艦艦長，海軍大校龐建宏為山東艦政治委員。

公開資料顯示，來奕軍畢業於大連艦艇學院，曾任導彈護衛艦連雲港艦艦長，東海艦隊護衛艦第8大隊大隊長，並當選2010年度全軍優秀指揮軍官。

山東艦首任艦長來奕軍(左）、政委龐建宏(右)。（影片截圖）

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2007年，由連雲港艦和三明艦組成的艦艇編隊參加在巴基斯坦卡拉奇舉行的「和平-07」多國海上聯合軍演。 這是中國首次派艦艇參加多邊海上聯合軍演。來奕軍臨危受命，帶領連雲港艦完成演習任務。

據瞭解，除了在專業技術和領導能力上出眾，來奕軍的英語能力很強，曾經是駐外武官的人選。

龐建宏曾擔任北海艦隊西安艦政委、某作戰支援艦支隊政治部主任。據悉，龐建宏經過多崗位鍛鍊，注重人才建設培養，先後在作戰部隊和作戰支援艦部隊工作。

有消息人士介紹，龐建宏「把方向，統班子，帶隊伍，能力強」，做政委的時候和艦長齊心協力工作做得很出色。而且龐建宏為人心細熱情，比較幽默，和上下級關係都很融洽。龐建巨集原單位的同事對環球時報-環球網介紹，龐建宏經過多崗位鍛煉，注重人才建設培養，先後在作戰部隊和作戰支援艦部隊工作， 機關、基層閱歷豐富。根據介紹，龐建巨集學習能力很強，對單位配發新裝備要詳細瞭解。

此外，中國首艘航母遼寧艦先後兩任艦長和政委均已經獲得提拔。

12月12日上午，海軍在京隆重舉行晉升將官軍銜儀式，晉升少將軍銜的27名軍官中有劉喆和李東友，他們分別是遼寧艦第二任艦長和政委，晉升少將軍銜代表着他們已經履職新的崗位。

遼寧艦首任艦長張崢和政委梅文也早獲擢升，張崢目前擔任中國國產航母編隊司令員一職，梅文曾擔任某潛艇基地政委。