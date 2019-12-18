央視新疆反恐英文紀錄片　蒙古國發聲力挺

中國在連續發佈兩部新疆反恐英文記錄片後，獲蒙古國發聲力挺，並在電視台連續播放兩天。

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據央視新聞12月17日報道，近日，蒙古國「Soyon Gegeeruulegch」電視台連續兩天播出了央視旗下「中國環球電視網」（CGTN）製作的新疆反恐紀錄片的相關報道，蒙古國主流新聞網站也相繼轉發。

蒙古國漢學家蘇榮扎布觀看紀錄片後，批評西方媒體不實報道，力挺中國政府的反恐舉措。他說，一些別有用心的人公然違反國際準則，打着所謂自由、民主的幌子，企圖遏制和分裂中國。

報道稱，蘇榮扎布從事中國問題研究40餘年，在中國工作生活過多年。在他看來，新疆問題純屬中國內政，其他國家無權干涉，更何況西方媒體的報道嚴重失實。蘇榮扎布表示，CGTN的紀錄片揭露了事實真相，證明中國政府採取的相關措施是務實有效的。

他在接受專訪時說，「不干涉別國內政是國際準則。正如CGTN紀錄片所展示的那樣，中國在自己的國土上推行合理合法的政策，並沒有打壓維吾爾族群眾，而是在傳授他們文化，使他們跟上時代進步的步伐。我認為中國政府採取的這些措施是非常行之有效的。」

蘇榮扎布強調，「中國是一個有着56個民族的國家，各民族的宗教信仰得到充分保障。我從事中國研究40餘年，在中國學習生活多年，對這一點深有體會。一些別有用心的人公然違反國際準則，打着所謂自由、民主的幌子，企圖遏制和分裂中國。不只是新疆問題，香港問題的根源也在這裏。」

此前12月5日，《中國新疆，反恐前沿》的英文紀錄片在CGTN播出。12月7日，CGTN再次播出第二部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。

這兩部記錄片，在中國社交網絡上引起廣泛關注和熱議，但在西方主流媒體對此鮮有報道。外交部發言人華春瑩在12月9日表示，「當有一些別有用心的撒謊者撒着關於涉疆問題的彌天大謊時，你們趨之若鶩，而當新疆的事實和真相展現在我們面前時，你們卻避之唯恐不及，這是為什麼？你們在擔心什麼，你們在害怕什麼？你們難道真的不願意靜下心來認真做一些反思嗎？」