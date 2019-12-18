新加坡航展撤「中國台灣省」選項　陸網民不滿：挑戰一個中國底線

將於2020年2月舉行的新加坡航展，在記者證申請表中的「中國台灣省」選項引起議論。經台媒詢問後，主辦單位稱是「誤植」並撤下。 不過，此舉卻引起大陸網民不滿，直指是挑戰「一個中國」底線。

蔡英文上台後拒絕承認「九二共識」，兩岸關係大轉彎。（中央社）

綜合台媒12月17日報道，台灣《中央社》記者申請新加坡航展採訪證，準備填寫台灣時，發現網絡報名表格多處選單的名稱，只有「中國台灣省」一項。例如，當記者點選「出生國家/地區」、「工作國家/地區」與「媒體所屬國」時，名稱都是「中國台灣省」。另外，填寫國籍時，則被歸類到「中國人，台灣人」一項。

《中央社》去信新加坡航展主辦單位「Experia Events」詢問後，主辦方聲稱了解並發現報名表格所列國家與國籍選單中「有誤」，將會通知相關單位修正。

截至目前，新加坡航展官方網站的記者證申請頁面已取消相關選擇，包括「出生國家/地區」和「工作國家/地區」等空格，需由申請者自行填寫。

對於台媒和新加坡航展主辦方所稱的「誤列」，大陸網民表示不滿，並在社交平台微博留言指出，這並非「誤列」，而是事實。還有網友強烈表示，「此事必須追究，這是直接挑戰『一個中國』原則的底線」。

新加坡航空展將於2020年2月11日至16日在樟宜展覽中心舉行，是亞洲最大規模航展，2018年有來自50國家/地區、1,062家航天廠商參展，超過10萬名專業人士與會。

Coach 1941的印字T恤把「香港」和「台灣」與「中國」及其他國家並列，品牌馬上致歉。（網上圖片）

國際品牌將「台灣」與「中國」並列引風波

值得一提的是，此前國際時尚奢侈品牌 Versace 、蔻馳（Coach）及國際連鎖酒店萬豪（Marriott）都曾被發現在產品或官網中將「台灣」與「中國」並列，引發軒然大波。隨後，上述品牌均發表聲明道歉，表示其一貫尊重並維護中國主權及領土完整。

針對台灣相關問題，中國外交部和國台辦多次強調，眾所周知，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會處理涉台事務的基本遵循。