深圳現二手樓業主集體托價　官方通報：對涉事住宅區暫停網上簽約

近日有內媒報道，深圳出現業主集體「哄抬」房價現象。深圳市住建局及深圳市寶安區住建局發布通報，稱會嚴厲打擊哄抬房價等違規行為，通過約談、暫停二手樓網簽手續（在網上交易系統進行簽約）、限制相關責任人買賣住房和享受公共住房福利等措施，對相關責任人進行處理。 此前深圳房地產未有對業主進行「調控」的先例，通報一出立刻引起關注，內媒稱這是創下深圳「調控業主第一例」。

集體抬價的深圳樓市「魔幻」漲價之說，源自12月13日流傳於網絡的《告鳳凰里全體業主書》。（網絡圖片）

深圳市寶安區住建局於17日（周二）發布通報，指近期福海街道中糧鳳凰里花苑住宅區個別業主發布集體漲價言論，涉嫌惡意炒作二手房價，此行為嚴重悖離中央「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」精神，對寶安區房地產市場健康發展產生不良社會影響。該部門將通過約談、暫停該住宅區二手樓網簽手續、限制相關責任人買賣住房和享受公共住房福利等措施，對相關責任人進行處理。

深圳市住建局18日（周三）也就全市各區情況發布內容類似的通報。

深圳市寶安區住建局的通報又顯示，中糧鳳凰里花苑住宅區2019年1-11月成交均價為47666.4元（人民幣，下同）/平方米。今年以來，寶安區批准預現售商品房項目25個，新增商品房供應12361套，共計130萬餘平方米，市場供應充足。

內媒《南方都市報》報道指，集體抬價的深圳樓市「魔幻」漲價之說，源自12月13日流傳於網絡的《告鳳凰里全體業主書》。這則落款為「鳳凰里業主群管理組」的文章提出，要求業主放盤價為每平方米5.6萬至6.5萬為最低價，「上不封頂」，低於此價的放盤業主即可收盤，共同打響「資產倍增保衛戰」。此後與鳳凰里業主採取相似手法的深圳住宅區名單越拉越長，包括恒裕濱城、招商依山郡、鴻榮源壹城中心、中海怡翠山莊、天悅壹號等等，有媒體初步統計，不下10個住宅區的業主集體抬價。

兩日後，《中國證券報》在官方微信發布調查報道《單月暴漲200萬，業主微信群建「控盤」同盟，樓市驚現「魔幻」漲價模式！原因是……》，對該現象進行調查。該報道也獲新華社轉發。

《告鳳凰里全體業主書》的倡議發出後，曾一度引來一部分業主響應，據網絡流傳的一張截圖來看，該住宅區掛牌價曾一度飆漲至每平方米6萬元以上，其中掛牌價最高的超過6.7萬元。(《中國證券報》)

涉事住宅區目前已在中介網下架

《中國證券報》18日報道指，中糧鳳凰里住宅區位於深圳寶安區福永街道，於2016年建成，住宅區由8棟樓組成，總戶數為1304戶。該住宅區於2015年開盤預售時價格約為3.5萬/平方米。如今，根據貝殼找房APP顯示，該住宅區今年11月份以來參考成交均價為5萬元/平方米左右，4年來每平方米漲了1.5萬元。

《告鳳凰里全體業主書》的倡議發出後，曾一度引來一部分業主響應，據網絡流傳的一張截圖來看，該住宅區掛牌價曾一度飆漲至每平方米6萬元以上，其中掛牌價最高的超過6.7萬元。不過，隨著住建部門出手干預，上述「控盤」聯盟似乎已經瓦解，17日晚間，貝殼找房APP顯示，該住宅區房源掛牌單價為每平方米4.8萬元到6萬元之間不等。到了18日凌晨，貝殼找房APP上該住宅區所有二手房源疑似被全部下架，顯示「當前小區暫無在售房源」。

（綜合報道）