美眾院外委會通過西藏法案　外交部：美向藏獨發出錯誤信號

繼香港與新疆的相關法案後，美國國會眾議院外交事務委員又通過2019年《西藏政策與支持法案》。 12月19日，中國外交部舉行例行記者會，對於美通過涉藏法案，發言人耿爽指責美方嚴重違背國際法與國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向藏獨發出錯誤信號。

耿爽表示，中方在涉藏問題上的政策和立場是一貫和明確的，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

耿爽強調，美方有關法案對中方指責罔顧事實，充滿偏見，中方絕不接受，敦促美方充分認識涉藏問題的高度敏感性，恪守在涉藏問題上對中方作出的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，停止推動相關法案。

據悉，美國眾議院外交事務委員於12月18日通過2019年《西藏政策與支持法案》，內文提到西藏宗教領袖（特別指未來的第十五世達賴喇嘛）的辨認及坐床是純粹宗教事務，只有藏人佛教中適當的宗教當局能作決定，且須考慮藏傳佛教傳統、信徒意志及第十四世達賴喇嘛的指示。

法案又要求美國政府推動在拉薩設立領事館。在這個領事館設立之前，美國不得授權中國在美國設立新的領事館，與此同時，美國應在北京的駐華大使館內應設立西藏小組，跟進西藏政治、經濟和社會發展。而法案目的是強化與更新美國現有的2002年《西藏政策法》。

美國眾議院外交事務委員會通過後，接下來法案將交由眾議院全院表決，之後還需經參議院通過以及兩院版本協調一致，才能遞交白宮由總統簽署成法。