【直播】習近平出席澳門回歸慶祝大會暨政府就職典禮　並發表講話

今天（12月20日），中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。

典禮開始後，澳門特別行政長官賀一誠宣誓，國家主席習近平監誓。此後，澳門特區新一屆政府官員亦進行宣誓。

此後，賀一誠致辭。賀一誠代表澳門新一屆政府及全體居民，對習近平及中央政府代表等表示歡迎及感謝。

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賀一誠表示，深深體會到，偉大的祖國永遠是澳門堅強後盾，今年是國慶70週年，澳門為國家取得的成就感到自豪，對未來充滿信心。他表示，感到自己使命光榮，責任重大。澳門政府要嚴格按照憲法和基本法辦事，切實維護國家主權安全。要以紮實成績回報中央政府和澳門居民的信任和支持。

賀一誠說，要進一步建設具有澳門特色的一國兩制。他表示，澳門將加快公共行政改革，推動澳門治理體系和治理能力建設，發揮政府主導作用，打造博彩旅遊綜合體，培養中醫藥等產業發展，加強環保，推進都市更生，落實醫療教育及社會福利，弘揚中華傳統文化，推動多元文化交流合作，推動，加強公務人員國慶研修和國家意識，加強青少年愛國意識培養，實現愛國愛奧代代相傳，一國兩制後繼有人。