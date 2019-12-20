歐洲議會涉疆決議籲制裁中國官員　外交部：敦促歐方摒棄反恐雙標

對於歐洲議會指責中國治疆政策一事，中國外交部予以了回應。

中國外交部發言人耿爽今天（20日）舉行例行記者會。有記者提問，歐洲議會通過了一項決議，要求中方關閉在新疆開設的教培中心。決議還提到要對中方官員實施制裁。中方是否認為歐方所為是在干涉中國內政？這會影響中歐關係嗎？

耿爽回應稱，「中國駐歐盟使團已經就此事作出了長篇回應，這裏我就不展開講了。」

但他表示，有三點需要強調。首先，中方已經多次介紹過中方在涉疆問題上的立場。2015年至今，已經發布了7份白皮書，中國國新辦也多次舉行了記者會。中方的立場已經非常清楚、明確了。

其次，新疆事務純屬中國內政。中方堅決反對任何人、任何勢力借涉疆問題干涉中國內政。新疆的真實情況到底怎麼樣，包括新疆人民在內的中國人民比那些遠在歐洲、從來沒有去過新疆的人更有發言權。

最後，中方敦促歐方摒棄在反恐問題上的雙重標準，切實為推動中歐關係的發展貢獻正能量。

據中國駐歐盟使團官網消息，12月19日，歐洲議會通過決議，指責中國政府在新疆限制少數民族人權及宗教信仰自由，對美國國會近期通過的涉疆法案表示歡迎，稱如有必要歐方應採取有針對性的「制裁」行動。

中國駐歐盟使團發言人回應稱，新疆事務純屬中國內政，涉疆問題不是民族問題、宗教問題、人權問題，而是反恐、去極端化與反分裂問題。

發言人表示，新疆開展的教培工作正是中國落實國際社會反恐和去極端化倡議，包括落實《聯合國全球反恐戰略》和《防止暴力極端主義行動計劃》的具體步驟和具體體現。歐洲議會的污衊、抹黑、惡意攻擊以及對暴恐活動蒙難生靈的褻瀆是不能接受的。

發言人還說，一些歐洲議員稱新疆教培中心學員「有上百萬」，是毫無根據的。據瞭解，目前參加「三學一去」的教培學員已全部結業，在政府幫助下實現了穩定就業，改善了生活質量。

近來，針對西方就涉疆問題不斷指責中國，北京方面被指不再隱忍、主動出擊，不僅多部門連續反擊不實指責，而且還公布以往少見的暴恐視頻，以證自身做法的合理性。

此前，在12月5日，時長近60分鐘的《中國新疆，反恐前沿》英文紀錄片在中國環球電視網（CGTN）播出，這是近年來中國罕見地以英文紀錄片形式全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。

時隔兩日，CGTN又播出了第二部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，該片全長近30分鐘，通過「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」、「反恐任務任重道遠」三部分內容對恐怖組織「東伊運」進行了揭露。

不過，以上兩部紀錄片，在中國社交網絡上引起廣泛關注和熱議，但在西方主流媒體對此鮮有報道。