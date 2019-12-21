山西臨汾媒改氣後禁燒煤　村民交不起燃氣費受凍　取暖鍋爐被沒收

早前，有網民曝料指，為防止空氣污染，山西臨汾部分地區禁止燒煤，有村幹部甚至用水泥封村民爐灶，事件引關注。 當地官員表示確有此事，不過強調是和村民協商後進行的。而媒體發現，《臨汾市燃煤污染防治規定》顯示，在禁煤區內未按規定停止燃用煤炭，處2萬元以上20萬元以下罰款。 12月20日，有當地村民告訴記者，要想家裡燒的暖和，燃氣費一月要花近兩千元（人民幣，下同），費用高昂，交不起就只能受凍。村民又表示，當地政府還出動了警察和無人機四處巡查，防止村民燒煤爐。

12月18日，有網民稱，山西臨汾市洪洞縣大槐樹鎮南營村村民家用爐灶被村幹部用水泥填充堵死。

山西臨汾部分地區禁止燒煤，有村幹部甚至用水泥封村民爐灶。（網絡圖片）

洪洞縣縣長楊建軍向媒體證實，確有此事，不過他強調，填充行為是與村民商量後進行的，並強調「所有被填充的爐灶都在禁煤區範圍內。」

楊建軍稱，近年來，該縣加大推進散煤治理和清潔能源的替代工作。洪洞縣被劃分為「禁煤區」和「禁燃區」兩部分區域。其中禁煤區仍存在少數村民燒煤做飯等情況，工作難以開展，經與村民商量後，對其家裡的爐灶進行水泥填充。

臨汾當地村民張勝緣表示，自己負擔不起燃氣費用。（影片截圖）

楊建軍還介紹，禁煤區是禁止燒煤的，該區域已經完成煤改氣、煤改電等工作；禁燃區是允許燒煤，但需使用清潔煤。他說，從去年開始，該縣給禁煤區每戶安裝天然氣等設備外，再一次性補貼6000元，此外，冬季取暖期間會再補貼900元。

20日，《新京報》記者前往臨汾就此事媒改氣在當地實行情況進行採訪。當地村民張勝緣表示，媒改氣是鄉裡面強制的，而進行改裝的每戶人家都花了數千至一萬元。

張勝緣的女婿則對記者說，如果想要「把家裡燒暖和」，一個月需要花費近兩千元，這個價格對他們而言支付不起。據了解，張勝緣目前已經六十多歲，他稱自己一年純收入只有兩三千元。張勝緣家中溫度僅有6度，又燒不起煤氣，他表示，晚上為了取暖，須靠近煮飯的灶台，靠灶台一點餘熱入睡。

村民章女士表示，家中即使安裝燃氣爐，取暖效果也不好，價格也較高，一個冬天須三千多元。（影片截圖）

另一名村民董躍民表示，去年冬天，他四個月燃氣共花了4600元，除去當地有關部門發放的天然氣補貼900元，自己一共支付了3700元。

而村民章女士則表示，2019年在當地安裝一套天然氣壁掛爐約需6000元，但取暖效果不佳，如今在屋內還要穿羽絨服。

張勝緣家中溫度僅有6度。（影片截圖）

張勝緣稱，當地官員經常來村中檢查村民使用燃氣情況，但不少村民因為用不起燃氣，家中仍燒爐子，故而不敢給前來檢查的官員開門，「害怕把爐子拉走」。

張勝緣還指，為確保村民不燒爐子，會有特警在附近巡邏，晚上當地政府甚至還會出動無人機進行拍攝。據《臨汾市燃煤污染防治規定》，如果家中沒有停止燒煤，以後可能會被處以2萬至20萬的罰款。

（新京報、澎湃新聞）