【澳門回歸20年】習近平視察駐澳門部隊　部分士兵換上新裝備

國家主席習近平在為期三天的訪問澳門行程中，視察了解放軍駐澳門部隊。根據中國國防軍事頻道披露的畫面顯示，駐澳門部隊已換裝，引發關注。

習近平檢閱解放軍駐澳門部隊。（新華社）

習近平於12月20日視察駐澳門部隊，他要求這支部隊全面加強建設，全面提高履行任務能力，為有效履行澳門防務發揮更大作用。隨後的央視的國防軍事頻道報道顯示，駐澳門部隊部分士兵已完成換裝，具體包括在中國國慶閲兵中首次公開的「星空迷彩」和下一代單兵作戰系統。

對於「星空迷彩」何時裝備解放軍，國防部發言人吳謙曾在10月31日回應稱，為適應改革要求，滿足部隊戰備訓練需要，解放軍以07式迷彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行優化完善，研製新式迷彩服，並在國慶閲兵中亮相。下一步將按計劃陸續配發全軍部隊。

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從軍方的公開報道顯示，解放軍駐澳門部隊很可能是首批換裝新式迷彩服以及單兵作戰系統的部隊。這與中國研製的95式自動步槍首次公開於1997年解放軍駐港部隊有異曲同工之妙。

解放軍駐澳門部隊首批換裝，但不是首個換裝的部隊。因為就在12月16日，人民武裝警察「安徽武警」官方微信披露的消息顯示，解放軍陸軍某旅偵察營已經身着「星空迷彩」系列作戰服和下一代單兵作戰系統出現在演訓場中。

「星空迷彩」是解放軍依照本國特色和實際使用經驗研發的下一代迷彩，按照經緯度和地域分為5種——温帶林地、温帶荒漠、熱帶叢林、熱帶沙漠和城市廢墟。未來解放軍將不再配發軍種色作戰服，而是僅依照地域配發合適迷彩。

從「安徽武警」配發的圖片看，上述陸軍偵察營不僅身穿新型迷彩和新型攜行具外，而且還配發帶有新型瞄準鏡的10式狙擊槍和QTS-11系統。目前，陸軍只有「中部戰區某師」、「雪楓特戰旅」和「沙家浜部隊」列裝過QTS-11這支被稱為「戰略步槍」的裝備。

根據內媒的說法，「新迷彩和殲-20戰機一樣，是中國軍工人員不甘落後、奮發圖強、後來居上的產物。隨著星空迷彩和下一代信息化單兵作戰系統的不斷換裝，步兵出身的解放軍將徹底擺脱單兵裝備落後的帽子，引領世界步兵裝備發展的潮流。」