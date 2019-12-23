中國駐加使館回應加拿大政要涉華言論：拉幫結派施壓注定徒勞

就加拿大總理杜魯多、外交部長商鵬飛等政要的對華言論，中國駐加大使館發言人12月22日表明立場，稱加方拉幫結派向中國施壓，注定徒勞。 大使館又重申，要求加拿大立即釋放華為副董事長孟晚舟回國。

近來，涉及中加關係的問題成為熱點話題。（VCG）

中國駐加拿大使館發言人指出，加拿大個別政要就中加關係，以及加國公民康明凱（Michael Kovrig）、邁克爾（Michael Spavor）案發表錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人強調，需要指出的是，當前中加關係遭遇了嚴重困難，責任完全在加方，加方很清楚當前中加關係的癥結。試圖通過拉幫結派搞「麥克風外交」或者將一些其他議題進行掛鈎向中方施壓，這種做法註定是徒勞的。敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場，立即釋放孟晚舟平安回國。

使館重申，對於康明凱、邁克爾兩名加公民個案，他們涉嫌從事危害中國國家安全的活動，已經由偵查機關偵查終結，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。中國司法部門嚴格依法辦案，二人的合法權利得到了保障。中方敦促加方切實尊重法治精神，尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

中國大使館重申，敦促加拿大立即釋放華為副董事長孟晚舟平安回國。（視覺中國）

杜魯多籲美國推遲與中國簽署最終貿易協定

早前報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、新任外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）等人近日多次發表涉華言論。其中包括12月19日，杜魯多在節目中宣稱，加拿大政府已要求美國推遲與中國簽署最終貿易協定，直到中國釋放兩名被捕加拿大公民。

商鵬飛9日聲稱，兩名加拿大人的案件是其「絕對優先事項」。21日，他說不需要中方的外交建議，又表示希望加拿大與中國的貿易未必會因為領事案件造成的緊張而受影響。