台國防部智庫稱大陸將有4個航母戰鬥群　攻打台灣風險提高

由台灣國防部成立的國防安全研究院公布最新《2019中共政軍發展評估報告》顯示，至2030年中國大陸軍方將擁有4個航空母艦戰鬥群。

12月17日，中共總書記、軍委主席習近平檢閲山東艦。（新華社）

報告認為，陸方在南海所採取的填海造島及軍事化行動，目的是攻打台灣時可從南部進攻，不必擔心美軍從背後實施反擊，因此攻打台灣風險正在提高。中國大陸將焦點擺在台灣，認為台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，陸方就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。

報告指出，制海權需要海外基地的支援，由此可見北京方面為何將戰略目標放在台灣東部港口，根據美國著名軍事家 Alfred Thayer Mahan 提出的海權論，國家繁榮與國力，有賴海上交通線的控制，並稱「誰控制海洋，誰就控制世界」，而控制海洋除了擁有一支強大海軍，同時必須擁海外基地與補給站，例如美軍在80個國家，就擁800個海外基地。

報告示警稱，大陸軍方改建前蘇聯「瓦良格」號的第1艘航艦「遼寧號」已在2012年加入海軍服役，第2艘國產的「山東號」也於近期正式服役，中國海軍並計劃在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式。

報道續指，美國智庫國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，「佔領台灣將是中國對外擴張需要走出的關鍵一步。」

報告又稱，若陸方佔領台灣，解放軍海軍向外投射軍力將會方便許多。