安倍晤李克強：東海情勢不穩定，中日關係很難真正改善

日本首相安倍晉三今日（25日）上午在成都與中國國務院總理李克強舉行會談，雙方就中國國家主席習近平明年訪日交換意見。李克強說，中日關係正重回正軌，希望在投資及技術創新等領域，加強與日本合作。 此外，日本外務省說，安倍在會面中指出，如果東海情勢不穩定，日中雙邊關係不會有真正的改善。

安倍與李克強在成都舉行會談。（美聯社）

綜合《日經新聞》等日媒報道，雙方就擴大人員相互交流和經濟領域合作舉措等進行了磋商。李克強表示，為了領導人之間的往來，希望營造良好的氣氛。安倍也強調，「日中關係正在順利改善。為明年春季習近平主席以國賓身份訪日取得成功，希望在平穩的氛圍中交換全域性的意見」。

李克強還說，希望加強人文交流，在服務業領域與日本展開合作。針對推進市場開放的試驗區表示，成都市是一個很好的選項。

據報道，安倍在會談中也提出了對中日關係的擔憂。就中國公務船進入釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域，安倍表示，東海情勢不穩定，日本和中國的關係很難真正改善，並敦促中方作出回應。安倍還促請中方盡快解除對日本食品進口的限制。

會談後，安倍與李克強一同考察了中國古代的水利設施、世界文化遺産「都江堰」，希望彰顯雙方在歷史與文化領域的合作。

（綜合報道）