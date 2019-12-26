政府官網泄露個人資料　吉林磐石宣布立即整改

因大量泄露個人資料引社會輿論關注，吉林省磐石市政府官網日前宣布立即整改。

據《澎湃新聞》今天（26日）消息，磐石市政府官網在其「通知公告」欄目近年來陸續發布數條名單公示，絕大多數名單未對居民個人私隱處理。

以該網站2018年9月28日發布的《磐石市2017年考核整改建檔立卡數據信息調整和補錄工作新識別貧困戶名單公示》為例。公示稱，根據農戶自願申請，經村民代表大會民主評議，村委會和入戶調查人員核實彙總，上報鄉鎮政府，鄉鎮政府複查核實，最終確定新識別貧困戶45戶80人，現進行公示。

該公示在附件中完整公布貧困戶的姓名及身份證號碼，未做任何模糊處理，共涉及80條居民資料。

再以該網站2019年10月11日發布的《關於磐石市2019年申請由租賃補貼轉實物配租的家庭名單公示的通知》為例。公示對2019年符合租賃補貼轉實物配租的家庭條件的44戶家庭予以公示，公示期為7日。

該公示附件中的名單將44條相應人員的姓名、身份證號、家庭人口數完整公示，對身份證號亦未做任何模糊處理，且公示期早已過去，但相應資料仍在網上對外公布。

梳理發現，該網站近年來發布的各類名單公示超過10份，涉及由租賃補貼轉實物配租、危房改造計劃對象、扶貧對象動態管理工作新識別貧困戶等內容，且均在涉及居民個人身份證資料等方面未做模糊處理，涉嫌泄露個人私隱數百條。

磐石市政務公開網站工作人員周三（25日）上午表示：「因公示是各個部門提供並經由領導簽字蓋章，只負責上傳工作，不太清楚有相關規定。會立即通知各個部門，馬上進行整改處理，日後注意。」

國務院辦公廳2018年在印發的《2018年政務公開工作要點》中曾明確提出，政府公開資料前要保護好個人私隱，除懲戒公示、強制性資料披露外，對於其他涉及個人私隱的政府資料，公開時要去標識化處理，選擇恰當的方式和範圍。

2017年底，內地曾有多宗政府網站泄露公民個人私隱資料事件被報道。不過如今兩年過去，各級政府網站在公示公告中泄露公民個人私隱資料的情況依然嚴重。

（綜合報道）