中美意識形態對抗加劇　中國官方人權組織刊文批「美式民主」

中國人權研究會今天（26日）發表《金錢政治暴露「美式民主」的虛偽面目》一文，批評金錢政治是美國政治對立尖鋭、社會撕裂嚴重的重要原因。 文章稱，近年來，富人階層對美國政治的影響力愈來愈大，普通美國人的影響力則日漸縮小，金錢政治暴露美國民主的虛假一面。

文章指出，「金錢是政治的母乳」這句廣為流傳的評論精準而又犀利地揭示當代美國政治本質。金錢充斥美國政治全過程，成為美國社會揮之不去的頑疾。

文章介紹，在選舉方面，美國的金錢政治把選舉搞成了富人階層的「獨角戲」。21世紀以來，美國兩黨總統候選人的選舉費用從2004年的7億美元，快速增加到2012年的20億美元。2016年，包括總統選舉和國會選舉在內的美國大選總共花費了66億美元，成為美國曆史上最昂貴的政治選舉。

中國官方人權組織刊文批評「美式民主」。（資料圖片）

文章又指，大量秘密資金和「暗錢」也注入美國選舉活動。美國全國廣播公司（NBC）新聞網2018年報道，美國財政部宣布不再要求大多數非營利組織報告捐贈來源，大大降低選舉資金透明度。

文章認為，美國金錢政治後果惡劣，剝奪普通民眾的政治權利；政府官職成為富人和上層階級的禁臠；明目張膽地向富人輸送利益；增加了解決槍支暴力等緊迫政治社會問題的難度。

文章提出，金錢政治是美國資本主義制度的必然產物。美國民主制度是實現資產階級統治的政治形式，因此必然體現資本家意志，在這種制度設計下，經濟利益與政治權力的鏈接是天作之合，金錢極為容易地充當政黨政治「鏈條」中的起點與終點，美國兩大政黨候選人不過是資產階級內部不同派別的代表。

文章強調，金錢政治暴露美國社會本質。美國一直標榜自己是民主和人權的「楷模」，但是金錢政治徹底戳破了美國的謊言。在金錢支配政治的美國，沒有金錢，一切關於政治參與的議論都是空談，金錢政治無情地碾壓了「美式人權」。

中美意識形態對抗持續發酵。（Reuters）

中國官媒《環球時報》曾就美國加州大火刊文稱，大火燒出資本主義世界殘酷真相。2010年，因為房主沒有提前支付75美元的年費，消防員任由田納西州（Tennessee）的一座房子被燒掉；2013年，亞利桑那州（Arizona）一個私人消防隊在滅火後寄給房主20000美元帳單。

文中指出，只要生活在南加州，就不得不明白一個現實——有好多個全美國最有錢的住宅區座落在這裏，而這些驚人財富的密集群居，也讓這些地方極富「政治影響力」。對於中國人來說，消防隊救援還分貧富、還要花錢根本難以理解，但是對於加州來說，這太過於日常。

近年來，中美兩國關係十分微妙，在貿易戰有所緩和之際，分析稱，中美即使達成協議，也不要過多抱有樂觀看法，因為中美之間根本就是兩種意識形態之間的對抗，就算沒有敵人，製造一個敵人也要與對方競爭。然而，中美意識形態並非絕對對立，要想真正做到和而不同，雙方需要在兩種制度之間找到一個切入點。