李小龍之女控真功夫侵權索賠2.1億　真功夫：用15年都沒被判侵權

近日，由武打巨星李小龍之女李香凝擔任法定代理人的美國公司，起訴中國餐飲品牌「真功夫」侵權，索償金額達2.1億元（人民幣，下同）。

武打巨星李小龍之女李香凝起訴中國餐飲品牌「真功夫」。（資料圖片）

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綜合媒體報道，起訴「真功夫」的是一家名為「Bruce Lee Enterprises, LLC」的美國公司，法定代理人正是李香凝。該公司要求真功夫立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90日澄清其與李小龍無關，並請求法院判令真功夫賠償其經濟損失2.1億元，以及維權合理開支8.8萬元。

據報道，該案已被「Bruce Lee Enterprises, LLC」上訴至上海市第二中級人民法院。

雖然相關起訴狀並未公開，但據北京京師律師事務所律師熊超分析，李香凝應該是以侵犯名譽權為由對真功夫提起訴訟。他認為，真功夫方這麼明顯使用李小龍的形象，造成一種商業上的關聯性，應該得到合法授權。因此，李香凝提起訴訟是有必要的。

真功夫營銷策劃人葉茂中指，2004年，為了能夠充分體現「中國功夫文化」，因此創立了一個武藝高強、體格健美、正氣凜然的功夫高手形象——「功夫龍」。（資料圖片）

官方介紹，真功夫創立於1990年，主營以蒸品為特色的中式快餐，是連鎖發展的中式快餐企業，也是中國快餐行業前五強中唯一的本土品牌。目前，真功夫在中國擁有602家分店，其發展遠期規劃宣稱至2030年，全球門店總數將達到2萬家，年度營業收入超過1500億元。

真功夫營銷策劃人葉茂中在其作品《廣告人手記》中透露，2004年，在給真功夫做品牌策劃時，為了能夠充分體現「中國功夫文化」，因此創立了一個武藝高強、體格健美、正氣凜然的功夫高手形象——「功夫龍」。

對於被起訴一事，真功夫回應稱，本案剛由法院立案，尚未開庭審理，暫不便發表意見，一切留待司法裁決。但時隔多年後被起訴，他們也很疑惑，真功夫系列商標，是由公司申請，中國商標局嚴格審理後授權的。「我們已經使用了15年，我們的商標是否侵權，多年前也曾有過爭議，但我們的商標一直沒有被判定侵權或者撤銷的行政或司法結論。」