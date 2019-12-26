李嘉誠重新布局內地市場？　旗下公司24.2億元收購上海地產

一度被指撤出內地市場的香港富商李嘉誠，旗下ARA亞騰資產日前收購上海三林印象城，似乎開始重新布局內地的商業地產。

圖為三林印象城。（網上圖片）

據《第一財經》今天（26日）報道，信城不動產與新加坡ARA亞騰資產日前就上海三林項目商場部分正式達成收購協議。交易約定，亞騰資產管理公司（以下簡稱ARA）與Straits Real Estate及工銀國際組成合資聯合體，共同收購三林印象城。

三林印象城是一間位於上海浦東的商場，由信城不動產於2017年接管並改造。據悉，本次交易價格約為24.2億元（人民幣，下同）。收購完成後，工銀國際和ARA子公司旗下一隻基金將持有三林印象城約62.3%股份，Straits Real Estate旗下房地產子公司則將持有三林印象城約37.7%股權。

公開資料顯示，ARA成立於2002年，由香港長江實業有限公司創立，是一間房地產基金管理公司，其主要業務包括管理房地產信託基金、私募房地產基金和提供房地產物業管理服務，2007年公司在新加坡上市，2017年私有化。

李嘉誠曾表示，未來將會做很多生意。（VCG）

目前，ARA由長實持有約8%股權，趙國雄擔任主席。趙國雄是李嘉誠旗下房地產業業務的重臣，加入長實20多年，目前還擔任長江實業集團執行董事。

近年來，李嘉誠賣掉不少內地的資產，轉向英國投資，李嘉誠目前在內地的資產只剩下其資產不到1成。如今李嘉誠旗下公司收購舉動，再次引發外界關注。事實上，在外資「買買買」的背後，是外資加倉中國商業地產的浪潮。這一浪潮，從2018年下半年開始就已經顯露出明顯迹象。

分析指外資加倉中國商業地產的浪潮正在進一步擴大。（新華社）

2018年11月14日，凱德集團通過來福士基金與新加坡政府投資公司，以127.86億元成功競得上海市虹口區北外灘核心區域的上海最高雙子塔整體股權。同年，黑石以12.5億美元收購上海怡豐城購物中心以及相鄰的辦公大樓和淮海中路雪豹商城；英資太古收購了前灘一開發地塊50%股權；加拿大博楓收購了金橋太茂與南翔太茂。

數據顯示，2018年外資在華商業房地產投資猛增62%至780億元，創2005年以來最高水平。從外資一系列選擇來看，中國一線城市的核心商業資產，具備周期性低風險特點，易於管理、現金流穩定、交易流動性強，同時收益不斷走高，因此受到青睞。而作為中國最成熟和最具流動性的大宗物業市場之一，對於尋求購入資產多樣化的全球投資組合持有者而言，上海無疑在首選範圍內。

（綜合報道）