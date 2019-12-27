中國第六架C919客機首飛　完成30個試驗點

12月27日10時15分，C919大型客機106架機於10時15分從浦東機場第四跑道起飛，經過2小時5分鐘的飛行，在完成了30個試驗點後，平穩降落浦東機場，完成其首次飛行任務。 至此，C919大型客機6架試飛飛機已全部投入試飛工作，項目正式進入「6機4地」大強度試飛階段。

106架機是C919大型客機第六架試飛飛機，根據計劃主要承擔驗證客艙、照明、外部噪聲等相關科目的試飛任務。

目前，101架到105架機正分別在上海浦東、西安閻良、山東東營、江西南昌等地開展試驗試飛，4地並行協同，試飛效率不斷提升，多地飛行組織保障能力經受住了考驗。

與此同時，C919大型客機的各項驗證試驗全面鋪開。自主研製的正常控制律取得突破並通過試飛驗證；中國國內首次完成基於FAR25-121修正案的臨界冰型確定；首次在中國國內完成機翼防冰冰風洞試驗，填補了中國國內模擬結冰防冰試驗的空白；全機靜力試驗機試驗大綱規定的最後一個項目在2019年11月30日完成，意味着取證前C919大型客機靜力試驗機承擔的所有靜力試驗全部完成。

此外，C919大型客機的各項生產工作正同步開展，運營支持體系獲局方認可。02架全機疲勞試驗機完成製造，首批交付飛機零組件開工投產，系統和結構訂單正在發放。

此前10月24日，C919大型客機105架機完成首次試驗飛行任務。