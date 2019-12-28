中共政治局委員年底集中亮相　新聞聯播披露特殊之處

12月26日至27日，中共中央政治局慣例召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會。

據《北京青年報》旗下公號「政知見」12月27日報道，近幾年來，每年年底中央政治局都會召開民主生活會。作為一個慣例，時長都是兩天。

此外，一些程序也是固定的，比如會前中共政治局委員同有關負責人談心談話，再比如審議相關報告，還有，每次民主生活會都有一個主題。

12月26日至27日，中共中央政治局召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，中共中央總書記習近平主持會議併發表重要講話。（新華社）

有幾點值得關注，此次與以往不同，這次民主生活會召開之前，中共政治局委員「進行調研和思考」。

今年6月24日，中央「不忘初心、牢記使命」主題教育領導小組印發《關於抓好第一批主題教育學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實工作的通知》。

7月，習近平在內蒙古實地調研指導開展「不忘初心、牢記使命」主題教育。

之後，中共政治局常委李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際和韓正也分別外出考察或調研，了解「不忘初心、牢記使命」主題教育的情況。

另外，這次民主生活會是繼2015年後，中共中央再度召開專題民主生活會。

2015年的專題民主生活會是對照檢查踐行「三嚴三實」情況，討論研究加強黨風廉政建設措施。

那次會議「聯繫周永康、薄熙來、徐才厚、郭伯雄、令計劃等人案件的深刻教訓，進行黨性分析，開展批評和自我批評」。而這次是「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會。

據中國《新聞聯播》12月27日披露，這次會議審議的兩個報告是：《關於2019年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》、《關於解決形式主義突出問題為基層減負工作情況的報告》。

作為慣例，中共中央政治局每年底召開民主生活會。（新聞聯播截圖）

審議完報告後，《新聞聯播》畫面顯示，中共政治局委員李克強、慄戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、孫春蘭、李希、李強、李鴻忠、楊潔篪、楊曉渡、張又俠、陳希、陳全國、陳敏爾、胡春華、郭聲琨、黃坤明、蔡奇在民主生活會上逐個發言。

習近平對會議提要求稱，「要使制度真正生根生效，關鍵是領導幹部要發揮帶頭作用，中央政治局的同志要首先帶頭，最重要的是在堅決維護黨中央權威和集中統一領導、堅決執行黨和國家各項制度、堅決貫徹黨中央重大決策部署上帶好頭。」

習近平最後強調，「在這次專題民主生活會上，中央政治局的同志主動找差距、找不足，就做好工作提了許多很好的意見和建議，有的涉及中央工作，有的涉及部門工作，有的涉及地方工作，會後要抓緊研究、拿出舉措、改進工作，務求取得實效。」