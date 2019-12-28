中國海軍2019年下水艦艇總排水量20萬噸　超美國居世界第一

12月26日，中國第23艘052D型驅逐艦、第6艘055型驅逐艦在大連造船廠下水出塢，這是中國今年下水的第八艘和第九艘驅逐艦。 據《觀察者網》報道，中國總共下水了9艘驅逐艦、1艘綜合補給艦、1艘綜合登陸艦、1艘兩棲攻擊艦，12艘輕型護衛艦，排水量共計20萬噸，超越下水15萬噸的美國蟬聯「世界第一」。

據悉，7艘052D型驅逐艦共52,500噸、2艘055型驅逐艦共24,000噸、一艘071型綜合登陸艦共2,5000噸、一艘075型兩棲攻擊艦40,000噸以及12艘056A型輕型護衛艦共16,000餘噸，1艘901型綜合補給艦40,000噸、排水量共計20萬噸以上。

2月23日，第17艘052D在江南造船廠下水。

4月15日，第18艘052D在江南造船廠下水。

5月10日，第19艘、20艘052D在大連造船廠下水。

6月6日，第8艘071型綜合登陸艦在滬東中華造船廠下水。

8月28日，第21艘052D在江南造船廠下水。

9月12日，第5艘055在江南造船廠下水。

9月25日，第1艘075型兩棲攻擊艦在滬東中華造船廠正式下水。

9月26日，第22艘052D在江南造船廠下水。

12月26日，第23艘052D，第6艘055在大連造船廠下水。

此外，901型綜合補給艦在今年下水。

解放軍055型驅逐艦。（資料圖片）

055型驅逐艦是中國海軍新一代大型驅逐艦，排水量超過一萬噸，採用全燃動力、346B相控陣雷達、綜合射頻系統，配備112單元通用垂直髮射系統。 此前該艦1號艦、2號艦和5號艦已經在江南造船廠下水，3號艦和5號艦在大連造船廠下水。

值得一提的是，今年中國一共下水了9條「神盾艦」，打破了此前由美國保持的世界紀錄。美軍「宙斯盾」艦下水最多的年份是1992年，美國在1992年下水了三艘阿利·伯克級驅逐艦，以及三艘提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）。

美軍今年下水了一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦（San Antonio-class），約25,000萬噸、一艘福特級航母（Gerald R. Ford-class aircraft carriers），約112,000萬噸、一艘阿利·伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）9,200噸、一艘自由級瀕海戰鬥艦（Freedom-class littoral combat ship）3,500噸和一艘獨立級瀕海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）3,100噸，共5艘大中型水面艦艇，排水量總和15萬噸以上。