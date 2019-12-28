【人事變動】三沙市委副書記鄧忠出任代市長

內地官場近日來人事調動頻繁，12月27日，海南省三沙市二屆人大常委會第三十次會議在海口召開，決定任命鄧忠為三沙市政府副市長、代理市長。

資料顯示，鄧忠出生於1968年9月，廣東梅州人，1991年從復旦大學國際政治專業畢業後，進入海南省政府辦公廳工作。

空中俯瞰三沙市政府駐地永興島。（三沙市政府官網）

2006年8月，他調任三亞，先後任市委副秘書長、市發改局局長（機構改革後為市發改委主任），2012年初晉升副市長，4年後躋身市委常委，兼任秘書長。

2019年初，鄧忠離開三亞，南赴三沙，履新市委副書記，兼任宣傳部部長、政法委書記，直到此次履新。

2012年6月21日，中國國務院正式批准，建立地級三沙市，政府駐西沙永興島。同年7月24日正式揭牌成立，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域，是中國位置最南、面積最大、陸地面積最小及人口最少的地級市。

三沙由280多個島、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁灘及其海域組成，陸海面積約200萬平方公里。設有4個工委、管委會，10個社區居民委員會。常住人口約1,800人（不含駐市部隊官兵），戶籍人口621人。

三沙市人大常委會主任徐學健為鄧忠（左）頒發任命書。（三沙市政府官網）

建市之初，海南省農業廳廳長肖傑任三沙市委書記，兼任市長。2017年4月，他升任海南省省委常委、政法委書記，後轉任省委統戰部長。

肖傑離開後，海南省政法委副書記、秘書長田湘利接任三沙市委書記，三沙市委副書記、宣傳部部長、市紀委書記阿東接任市長。

2018年初，田湘利跨省晉升，出任福建省副省長、公安廳廳長，海南省海洋與漁業廳廳長張軍接任三沙市委書記至今。

2018年2月，阿東轉任三亞市市長。此後三沙市長一職空缺至今。