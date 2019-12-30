【國產航母入列】山東艦更多細節披露　艦載機殲-15掛載多型導彈

伴隨着中國第一艘國產航艦山東艦在海南三亞某軍港交付海軍後，中國海軍正式進入雙航母時代。日前，山東艦一組照片在網絡發佈，讓其更多細節曝光。

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綜合媒體12月30日報道稱，近日山東艦多張高清照在網絡發佈，引來不少軍迷圍觀，其艦載機殲-15掛載多型導彈畫面，更是備受關注。

山東艦作為中國自行設計的航母，經中央軍委批准，於12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，公開信息顯示，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。

山東艦搭載的殲-15艦載戰鬥機是中國自主研發的首型艦載多用途戰鬥機，是航母編隊的核心作戰力量，可遂行多樣化作戰任務。

根據照片顯示，山東艦搭載的殲-15艦載戰鬥機換上了新塗裝，機翼下白色導彈為2枚PL-8和1枚PL-12，機腹進氣道位置可能還掛有2枚到4枚PL-12，全機採用了4近+4（6）中的配置。

殲-15艦載戰鬥機最外端為疑似為複合掛架，同時掛載了2枚PL-8空空導彈；複合掛架的採用，令殲-15大載彈量優勢充分發揮。

此外，中國海軍艦載航空兵部隊已由晝間着艦向全時起降、由單機訓練向體系融合、由近海飛行向遠洋機動的突破。先後完成多型導彈實彈射擊、夜間着艦等多種戰法訓法演練。

與此同時，艦載戰鬥機部隊與航母編隊密切協同，體系作戰能力也已初步形成。