海康威視員工總部墜樓　警方：懷疑為抑鬱所致

中國大陸監控設備供應商海康威視數字技術股份有限公司位於杭州的總部12月30日發生人員墜樓事件。對此，海康威視通報稱，警方已進行勘察，確認死者是公司國際營銷中心技術支持部員工，屬自殺墜樓，初步懷疑為抑鬱所致，已經排除刑事案件。

海康威視表示，墜樓事件發生後，海康威視第一時間通知120急救，並向110報警，相關部門及公司主管人員迅速到場。經120醫生現場確認，墜樓人員已身亡。

通報指，通過公安勘察和取證，確定為公司國際營銷中心技術支持部員工，是自殺墜樓，初步懷疑為抑鬱所致，排除刑事案件，最終以公安調查結論為準。

對於此事，海康威視並未透露更多細節，但據網傳疑似海康威視員工聊天截圖顯示，墜樓人員是從公司總部大樓11層的衛生間跳下的，當時有人看到他哭着走進衛生間。還有網友留言表示，海康威視工作強度大，時常加班。

海康威視成立於2001年，是一家以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商，也是中國最大規模的監控安防廠商，擁有視音頻編解碼、視頻圖像處理、視音頻數據存儲等核心技術，產品和解決方案遍布150多個國家和地區。該公司總部位於杭州，據其官網顯示，截止2018年底，海康威視全球員工超過34000人，其中研發人員和技術服務人員超16000人。