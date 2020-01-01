上海：「過度暴露人體」的商品服務廣告限制戶外投放

2020年1月1日開始，涉及婦產科，性生理衛生，殯葬用品或服務，過度暴露人體的商品或服務，電子煙等廣告，在上海將限制戶外投放。

日前，上海市市場監督管理局發佈《關於明確本市可能產生不良影響的戶外廣告具體範圍的通知》。該通知對「本市可能產生不良影響的戶外廣告」具體範圍進行修訂，自2020年1月1日起施行，有效期至2024年12月31日。

修訂後的具體範圍，包括以下情形：一是涉及婦產科、婦科專業、生殖健康與不孕症專業、性傳播疾病專業、泌尿外科專業、肛腸科專業以及醫療機構名稱中含有上述科目、專業字樣和「男子」、「女子」字樣的醫療廣告。二是涉及性生理衛生、性傳播疾病治療、性功能改善和增強的商品廣告，品牌形象宣傳廣告除外。三是涉及殯葬用品或服務的廣告。四是涉及過度暴露人體的商品或服務的廣告。五是涉及電子煙及相關商品或服務的廣告。六是經市市場監督管理局認定的其他可能產生不良影響的廣告。

市場監督管理局表示，對涉性的商品廣告，因其內容的私密性，以及與國情民俗的衝突性，容易造成市民和社會的反感，也可能導致未成年人在無專業指導的情形下過度接觸此類信息，繼續列入禁止發佈範圍。

此外，市場監督管理局指，此次修訂將原僅限「女性」的範圍擴大，即男性身體的過度暴露也在戶外廣告形式中受到限制。

據悉，如有違反相關規定，市場監管部門可依據《上海市戶外廣告設施管理辦法》對違反者處以3000元至3萬元人民幣的罰款。

（澎湃新聞）