北京：力爭2025年成「華語音樂全球中心」、「國際網絡遊戲之都」

北京市12月31日發布《關於推動北京音樂產業繁榮發展的實施意見》和《關於推動北京遊戲產業健康發展的若干意見》，當中提出，力爭到2025年，北京市音樂及其關聯產業年產值超過1200億元（人民幣，下同），遊戲產業年產值達到1500億元（人民幣，下同），並將北京建設成「國際音樂之都」、華語音樂的全球中心以及「國際網絡遊戲之都」。

兩份文件指出，北京力爭2025年建設成「國際音樂之都」、「華語音樂全球中心」、「國際網絡遊戲之都」。（視覺中國）

《關於推動北京音樂產業繁榮發展的實施意見》指，北京市將重點打造音樂產業示範園區、音樂文化綜合性消費區，即音樂小鎮，推動產業集聚，形成文化名片；還將支持建立音樂版權管理及分發服務平台、音樂行業大數據平台、音樂產業發展高端智庫平台，全方位服務產業發展。北京市力爭在四大重點領域著力突破，始終佔據領先地位，包括鼓勵原創內容、科技創新，發展品牌節展，塑造濃厚的文化氛圍。

《關於推動北京遊戲產業健康發展的若干意見》指出，北京市將建設精品遊戲研發中心、網絡新技術應用中心、遊戲社會應用推進中心、遊戲理論研究中心和電子競技產業品牌中心；還將激勵原創精品音樂、遊戲的創作、發行等環節，並給予扶持。