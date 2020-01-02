廣西合山市長接受「有償異性陪侍」被紀委通報　此前已辭人大代表

2019年12月30日，廣西紀檢監察網通報了5起違反中央八項規定精神問題，其中，來賓市合山市委副書記、合山市人民政府市長潘振學被指違規接受管理服務對象宴請。

據悉，潘振學最後一次公開露面是在2019年5月。而就在5月下旬，有網友舉報稱，他經常出入高檔會所，還索賄受賄。

廣西紀檢監察網通報介紹：2018年9月12日，潘振學到南寧市參加中國-東盟博覽會。當日23時許活動結束後，潘振學到娛樂會所參加宴請活動，並接受有償異性陪侍，此次宴請消費共計12,856元人民幣，由管理服務對象支付。2019年8月，潘振學受到黨內嚴重警告處分。

資料顯示，潘振學，瑤族，1967年1月生，廣西都安人。此前長期在河池市工作，曾任河池市發改委黨組書記、主任，2015年1月調任合山市委副書記、市長。

早前10月24日，廣西來賓市人大官網發佈《來賓市人民代表大會常務委員會公告（四屆第十五號）》，其中提到兩例因違紀辭去市人大代表職務消息。其中，由合山市選出的來賓市第四屆人民代表大會代表潘振學（瑤族）因違紀，請求辭去代表職務，合山市人大常委會已接受其辭去代表職務的請求。

此外，來賓市人大官網10月24日還發布了一則《來賓市人民代表大會常務委員會關於接受潘振學辭去廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會代表職務請求的決定》：2019年10月24日來賓市第四屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議通過，來賓市第四屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議決定：接受潘振學辭去廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會代表職務的請求。