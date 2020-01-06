美瞄準中國AI領域出台新規限制　多家中企回應「影響不大」

1月6日，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）宣布限制AI軟件出口。對此，多家中企回應稱影響不大。

中美科技競爭備受外界關注。（Reuters）

1月6日報道，根據美國發布的出口管制措施，即日起，美國企業出口某些地理空間圖像軟件時必須得到許可，才能將軟件發送到海外（加拿大除外）。應用於智能化傳感器、無人機、衛星和其他自動化設備的目標識別軟件（無論民用或軍用）都在限制範圍之內。

儘管這項新規未直接說明針對哪些國家，但英國《路透社》報道指出，美國的這項出口管制措施就是希望敏感技術「不要落入中國等競爭對手之手」。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副總裁、資深網絡安全研究員James Lewis 則表示，新規是為了防止美國公司幫助中國製造出更好的AI產品，他認為這項規定可能會受到業界的歡迎，因為他們曾擔心人工智能硬件和軟件出口會遭受更大範圍的打擊。

事實上，美國對中國人工智能（AI）領域發展的擔憂早已顯現。此前，11月5日，在美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）召開的會議上，美國國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）曾多次提及來自中國的挑戰，並稱無論哪個國家先利用人工智能，都將在許多許多年的戰場上擁有決定性的優勢。

他表示，中國計劃在2030年成為人工智能的領導者，例如，中國開發了自動駕駛汽車，中國軍隊也正在「積極地在許多作戰領域部署這些武器」。與此同時，中國還在投資低成本、遠程自動駕駛和無人潛艇，並出口先進的軍用無人機。

對於美國日前公布的這項新規，中國無人機巨頭大疆創新表示，這對大疆來說算是一個利好，因為大疆本身有自主研發的航測軟件「大疆智圖」。中國AI公司科大訊飛回應稱，新規影響不大，因為「訊飛本來就在『實體清單』中」。

中國數字地圖服務商四維圖新也稱，目前來看新規對其沒有影響，因為其地圖均為自採、地理圖像軟件也是自研。

中國通訊設備企業華為對此表示不予置評。