【獲刑4年】不忿升職被拒　山東婦編造銀行領導醜聞犯尋釁滋事罪

在山東濟南，濟南農商銀行原副監事長彭博被控，其因職級待遇及未進入領導核心層，心生不滿，為了向所屬單位施加壓力和引起輿論關注，她雇傭「網絡推手」（網絡打手）編造了與上述銀行相關的一系列醜聞。 周二（7日），濟南市曆下區人民法院以尋釁滋事罪，判處彭博有期徒刑4年。

2020年1月6日，山東濟南曆下區人民法院對彭博尋釁滋事案進行一審開庭並當庭公開宣判。（濟南中院）

法院指，彭博多次通過信訪手段謀求職級和職務上的不正當利益。山東省農村信用社聯合社、濟南農商銀行等單位針對其信訪事項分別進行了調查反饋或答覆，但彭博仍不滿意。

法院指，2019年5月，為向濟南農商銀行等單位施加壓力，引起輿論關注，彭博主動聯繫並雇傭王姓「網絡推手」共謀網絡炒作方案，後彭博兩次付給王某共計12萬元（人民幣．下同）。同年6月，彭博將道聽途說、主觀推測的不實材料，交由王男加工並經彭博同意後，二人通過多個社交媒體賬號在網上公開發布題為《實名舉報山東廳級幹部生活淫亂，銀行資產損失近30億元》等文章、訊息50餘篇。

其中含有《丁某某與宗某、王某某與魯某均有不正當兩性關係並生育子女》《彭博被違規降級、信訪舉報無回應》《省農信社資金中心存在「小金庫」未予追責、向山東紅帆能源科技有限公司的貸款造成損失》等虛假信息。上述文章、信息被10餘家網絡傳媒轉載報道，引發網民大量點擊、轉發及負面評論，點擊量超過千萬次，造成公共秩序嚴重混亂。及至2019年9月6日，彭博被公安機關抓獲。

被告人彭博因尋釁滋事罪判囚4年。（濟南中院）

法院認為，彭博為謀求職級和職務上的不正當利益，藉故生非，夥同他人編造虛假信息，在信息網絡上肆意散布，起哄鬧事，被多家媒體轉載報道，引發網民大量點擊、評論，混淆視聽，蠱惑群眾，造成公共秩序嚴重混亂，其行為已構成尋釁滋事罪。根據被告人彭博犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依照有關法律規定，遂作出上述判決。

（濟南中院）