中英就伊朗問題通話　外交部：單邊軍事冒險非法且無助問題解決

據外交部網站消息，2020年1月6日，外交部部長助理陳曉東應約同英國首相國際事務顧問兼國家安全助理顧問夸里通電話，雙方就美國和伊朗關係及伊核問題交換了意見。

夸里表示，英方對當前美伊矛盾激化深感擔憂，不希望地區局勢進一步升級。英中兩國在維護地區安全穩定和緩和緊張局勢方面有共同利益，英方希就此加強與中方溝通協調。

外交部部長助理陳曉東。（網絡圖片）

陳曉東表示，美方單邊軍事冒險行為侵犯伊拉克主權、領土和尊嚴，違背國際法和國際關係基本準則，是非法的。這種做法無助問題解決，反而激化矛盾、加劇對抗，衝擊地區乃至世界的安全穩定。中方敦促美方不要濫用武力，儘快回到通過對話協商解決問題的正確軌道。中方願與英方等有關各方一道努力，推動緊張局勢儘快降溫。

雙方還就伊核問題交換了意見。陳曉東表示，伊核全面協議是多邊外交的重要成果，形勢越是嚴峻，所有協議參與方越是應該保持冷靜理性，避免採取可能導致局勢複雜化的行動。

而在此前，中國外交部部長王毅就中東局勢同伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話時表示，中國「高度關注」美伊矛盾的激化，反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為「不可接受」。

對於中方的表態，美國彭博社分析稱，中國對美國殺死伊朗高級指揮官蘇萊曼尼反應平淡，表明中國仍然未做好準備加入俄羅斯的行列、在中東根深蒂固的衝突中扮演一個更直接的角色。

中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘說，中國陷入了困境，它不想激怒美國，與俄羅斯的戰略伙伴關係在不斷加深，而且在伊朗也有自己的利益受到牽扯。他預計中國政府將保持温和基調，呼籲雙方保持克制、避免緊張局勢升級。