【2020脫貧攻堅戰】江蘇：全省脫貧率99.99%以上，僅17人未脫貧

國家主席習近平曾表示，2020年中國將消除絕對貧困，而近來內地各省份也開始匯報自己的扶貧成果。 江蘇省十三屆人大常委會第十三次會議1月7日在南京召開，聽取了江蘇省政府關於脫貧攻堅工作進展情況的報告。 據稱，江蘇省脫貧攻堅工作取得了決定性成效，脫貧致富奔小康工程實施4年來，已實現脫貧254萬人，脫貧率達到99.99%以上，目前還剩6戶、17人未脫貧。

江蘇省政府扶貧辦主任朱國兵。（紫牛新聞）

據江蘇省政府扶貧辦主任朱國兵報告，4年來，納入建檔立卡的省定6000元人民幣以下低收入人口2542114人，脫貧率達到99.99%以上，821個省定經濟薄弱村集體經濟年收入全部達到18萬元標準，重點片區和革命老區面貌發生顯著變化，12個省級重點幫扶縣區有望全部「摘帽」（摘掉貧困帽子）。

朱國兵表示，今年將在強化問題整改、完善幫扶政策、深化產業扶貧等6個方面做好工作，逐個問題過堂，逐一銷號解決，確保上半年全部整改到位。 對少數未脫貧人口、未使用資金、未實施專案，加大攻堅掃尾力度，確保低收入人口全部脫貧、 資金全部撥付到位，項目規劃全部完成。

江蘇全省人口超過八千萬，而據江蘇省2015年發布的數據，其扶貧開發工作以人均年收入6000元為標準，主要幫扶對象涉及農村低收入人口300萬左右。

對於「脫貧率99.99%以上」，有不少網民表示欣慰，認為大量人口擺脫貧窮值得慶賀。不過，亦有人對於此數字感到懷疑，質疑「僅17人未脫貧」究竟如何統計，是否精確，部分人口如流浪人士等是否被納入；亦有聲音質疑脫貧工作長效性，會否有脫貧人口日後再陷入貧困。

（揚子晚報）