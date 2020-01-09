美國會報告稱香港自治遭削弱　駐港公署駁斥：滿紙荒唐、一派胡言

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）1月8日發表2019年人權年報，指過去1年香港自由及削弱當地政治自治權受中央政府限制，美國未來的對港政策或因此產生影響。報告亦批評香港警方使用過度武力。 外交部駐港公署1月9日對此回應稱，報告顛倒黑白、歪曲事實，粗暴干預香港事務、干涉中國內政，表示強烈義憤和堅決反對。

CECC的報告認為，從中國政府對香港的影響力，以及香港官員樂意近合中央政府利益，可見自治削弱的趨勢將會持續。(資料圖片/張浩維攝)

發言人指出，該報告涉港內容滿紙荒唐、一派胡言，更語帶威脅，充斥著無知、偏見和傲慢。發言人說，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利、自由依法得到充分保障，舉世公認，並稱「香港警察依法執法、恪盡職守，為維護香港穩定、恢復秩序付出巨大心血，世人共讚」。

美政客應當先照照鏡子，看看美國警察在國內是如何執法的，看看美在國際上是如何橫行霸道的。你們有甚麼資格拿國際公約和國際規則說事？有甚麼資格對香港警隊抹黑攻擊？有甚麼資格對香港事務說三道四？ 外交部駐港公署

發言人認為，美國國會的報告妄圖開脫美方不是干預香港事務的「黑手」，但在持續7個多月的涉修例風波中，美反華政客不時煽風點火、推波助瀾、劣跡斑斑，扮演了極不光彩的角色，又指此次報告涉港謬論是美插手香港事務的又一「現場罪證」。

發言人強調，處理香港事務純屬中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳，重申會繼續堅定支持行政長官林鄭月娥帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

（外交部駐港公署網站）