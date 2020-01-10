雲南交通運輸部科技司原副司長袁鵬被捕　曾受孫小果繼父賄賂

據最高檢1月9日消息，雲南省交通運輸部科技司原副司長袁鵬涉嫌受賄一案，由雲南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。雲南省檢察院依法對其作出逮捕決定。據悉，他曾收受涉黑人員孫小果的繼父李橋賄賂。

據公開資料，袁鵬長期任職於雲南省，曾任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、雲南省長辦公室副主任、雲南省楚雄市市長、市委書記等職。

2012年9月報道顯示，袁鵬已調任交通運輸部科技司副司長。在2019年6月底，他還以該身份亮相公開報道。彼時，孫小果案正發酵，被中國掃黑辦掛牌督辦。

2019年12月，雲南5名廳級幹部因涉孫小果案被處分，其中通報雲南省人民檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政時就點到了袁鵬。另外，在孫小果繼父李橋忠、繼母孫鶴予受審時，也點到了袁鵬。

雲南紀委監委通報稱，許紹政在擔任雲南省委政法委辦公室主任期間，接受四川王氏集團法定代表人王德彬請託，幫忙介紹時任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長袁鵬與王德彬、孫小果繼父李橋忠認識。

2007年至2008年初，李橋忠與四川王氏集團有限公司董事長王德彬請託袁鵬，並向其行賄，為孫小果再審從輕處罰說情。

據云南掃黑辦此前通報，在孫小果服刑期間，其母孫鶴予、繼父李橋忠請託劉思源等人，為孫小果違規考核計分、評選「勞動改造積極分子」、利用並非其發明的實用新型專利認定重大立功，違法幫助其減刑。

2019年7月26日，雲南省掃黑辦通報，孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人增至20人，囊括監獄、法院、司法廳、公安廳。同年10月14日，這20人中，有19人涉嫌職務犯罪被移送審查起訴。

2019年12月23日，孫小果被判處死刑。雲南省高院認為，孫小果無視國家法律，多次實施犯罪，犯罪手段極其殘忍，屬於罪大惡極的犯罪分子，數罪併罰，決定對其執行死刑。

兩日後，上述19人獲刑。其中，雲南司法系統15名涉案，孫小果母親孫鶴予被判20年監禁，孫小果繼父李橋忠獲刑19年。他們的罪名包括：徇私枉法罪、徇私舞弊減刑罪、受賄罪、行賄罪等。