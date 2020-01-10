三部門聯合發佈指導意見　懲治襲警違法犯罪　強調「從重處罰」

1月10日，最高法、最高檢、公安部聯合發佈《關於依法懲治襲警違法犯罪行為的指導意見》（下稱《意見》）。 針對近年來屢屢出現的對員警暴力襲擊、打擊報復等情況，《意見》明確了多種襲警行為所適用的法律條款。《意見》強調，要綜合考慮襲警行為的手段、方式、對執行職務的影響程度等因素，準確認定犯罪性質，「從嚴追究刑事責任」。

《意見》明確了多種襲警行為所適用的法律條款，並要求酌情從重處罰。

例如，《意見》第一條規定，對正在依法執行職務的民警，實施撕咬、踢打、抱摔、投擲等行為對民警進行人身攻擊；打砸、毀壞、搶奪民警正在使用的警用車輛、警械等行為，對民警進行人身攻擊，「應當以妨害公務罪定罪從重處罰」。

《關於依法懲治襲警違法犯罪行為的指導意見》新聞發布會現場。（網絡圖片）

刑法第二百七十七條規定了妨害公務罪。以暴力、威脅方法阻礙國家機關工作人員依法執行職務的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。暴力襲擊正在依法執行職務的人民警察的，依照第一款的規定從重處罰。

同時，暴力襲警時若出現7類情形，應在第一條規定的基礎上,「酌情從重處罰」。這些行為包括：使用兇器或者危險物品襲警、駕駛機動車襲警；造成民警輕微傷或者警用裝備嚴重毀損；造成多人圍觀、交通堵塞等惡劣社會影響的情形。

「實施上述行為，構成犯罪的，一般不得適用緩刑。」《意見》強調。

《意見》另一大值得注意之處是，明確民警在非工作期間，依法履行職責，應當視為執行職務。也就是說，這種情況仍適用《意見》所明確的法律條款。

《意見》明確，在民警非執行職務期間，因其職務行為對其實施暴力襲擊、攔截、恐嚇等行為，符合刑法多個條款規定，應當以故意傷害罪、故意殺人罪、尋釁滋事罪等定罪，並根據襲警的具體情節酌情從重處罰。

強調「從嚴追究刑事責任」

對於上述多種襲警情形，《意見》均強調「從重處罰」。

「對於襲警行為構成犯罪的，人民法院應當依法及時審判，嚴格依法追究犯罪分子刑事責任。」《意見》還表示，對襲警違法犯罪行為，依法不適用刑事和解和治安調解。

值得注意的是，《意見》提出，辦理此類案件時，不能將襲警行為等同於一般的故意傷害行為，且不能僅以造成民警身體傷害作為構成犯罪的標準。

（南方都市報）